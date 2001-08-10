В Сахалинской области внедряют новую форму выездной работы врача
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В регионе в пилотном режиме сегодня начала работать информационная система «Рабочее место врача на выезде». С её помощью медицинские работники во время выездов к пациентам смогут вносить сведения о больном в электронную историю, определять дальнейшую маршрутизацию, назначать дату и время следующего приема, оформлять больничный лист, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Первые планшеты с новым программным обеспечением появились у врачей Центральной поликлиники Южно-Сахалинска, постепенно в неё включатся и остальные медучреждения области.
Достоинства нового функционала в числе первых опробовала жительница Южно-Сахалинска Раиса Тимофеевна. Пенсионерка вызвала врача из-за высокого давления. Во время осмотра на дому терапевт ознакомился с историей болезни в медицинской информационной системе «БАРС», измерил давление и пульс, отметил отклонения от нормы. С помощью планшета он сразу записал женщину на повторный приём в поликлинику и на консультацию с узкому специалисту.
- Новая система в первую очередь упрощает работу врачам. Раньше после осмотра было необходимо сразу ехать в кабинет, регистрировать вызов, проверять свободные даты для приёма, снова связываться с пациентом. Сейчас мы всё сделали на месте – я увидел свободные окна в своём расписании, предложил их Раисе Тимофеевне и сразу записал на удобный день, - рассказал участковый терапевт Игорь Якушов.
Выездную работу участковым терапевтам и педиатрам обеспечивает транспорт, поступивший в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». За одну смену врачи совершают около 15 визитов, также ведут плановые приёмы в медучреждении. Система «Рабочее место врача на выезде» даст специалистам больше времени на работу с пациентом, избавит от необходимости переноса информации с бумажного носителя на электронный.
Технической поддержкой системы занимается сахалинский областной медицинский информационно-аналитический центр. В течение ближайшего месяца сотрудники будут отслеживать эффективность работы электронного модуля.
- Планируется, что новый функционал станет доступен всем выездным специалистам области. Сейчас нам необходимо получить подробную обратную связь от врачей, которые уже начали работу в системе. Функциональность планшета ничем не отличается от компьютера, для работы не требуется обучение, - отметил заместитель директора по информационным технологиям сахалинского областного медицинского информационно-аналитического центра Антон Смирнов.
Внедрение на Сахалине системы «Рабочее место врача на выезде» - это, в первую очередь, исполнение поручений Президента России Владимира Путина. Глава государства заявил о необходимости цифровой трансформации России и неоднократно подчёркивал, что использование передовых подходов бережного производства должны быть направлены на выстраивание оптимальных процессов и самым позитивным образом отразиться на качестве жизни людей.
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