В Южно-Сахалинске поддержка семей в трудной жизненной ситуации ведется на регулярной основе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается работа с гражданами, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Специалисты структурных подразделений администрации города адресно взаимодействуют с каждой семьей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятия направлены на повышение качества жизни горожан. Это одна из ключевых задач проекта губернатора Валерия Лимаренко «Забота. Защита. Уважение». Инициатива поддержана мэром Сергеем Надсадиным.

Социальная поддержка южносахалинцев - один из приоритетов работы администрации областного центра. В 2023 году личные приемы с участием главы города и вице-мэров посетила 231 семья. Помощь оказывается комплексно при участии различных структур администрации, Южно-Сахалинского центра занятости, областного центра социальной поддержки и др.

На данный момент заключены соглашения о сотрудничестве с 177 семьями. Для каждой составлена индивидуальная программа, в которой прописывается перечень мероприятий по выходу из трудной жизненной ситуации. Благодаря привлечению спонсоров и предпринимателей муниципалитет организовывает обеспечение семей необходимой бытовой техникой, мебелью строительными материалами.

Кроме того, гражданам оказывается содействие в трудоустройстве. В течение 2023 года центром занятости оказана помощь в поиске работы 42 южносахалинцам, 13 человек получили новую специальность, еще шестеро горожан проходят переобучение.

В администрации города также продолжается работа, направленная на поддержку семей участников СВО и повышение их социальной защищенности. Взаимодействие по различным вопросам ведется в ежедневном режиме. Муниципалитет организовывает работу по обеспечению семей углем и дровами, устройству детей в образовательные учреждения и организации досуга во время каникул и праздников, получению медицинских консультаций, помощи в оформлении документов на льготную газификацию и др.

Специалисты департамента социальной политики консультируют по всем указанным направлениям по телефонам: 300-720, 300-721, 300-596. Звонки принимаются с 9.00 до 17.00 в рабочие дни, перерыв с 13.00 до 14.00.

Помощь южносахалинцам оказывается при содействии министерства социальной защиты и регионального отделения фонда «Защитники Отечества». Филиал фонда «Защитники Отечества» расположен по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Больничная, 34, и работает с понедельника по четверг с 9.00 до 17.15, по пятницам - с 9.00 до 17.00. Телефон: 55-74-10.