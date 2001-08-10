Современный дом культуры в Соколе появится в этом году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Несмотря на морозы и обильные снегопады, в селе Долинского района полным ходом идет строительство объекта культуры. Рабочие уже закончили отделку стен и приступили к монтажу систем отопления и вентиляции. Снаружи ведутся фасадные работы, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В советское время в Соколе было три дома культуры. Ни один из них не сохранился. Творческие коллективы сейчас вынуждены ютиться в здании сельской администрации. Праздники сельчане отмечают на улице, а встречи проводят в актовом зале школы.

– С открытием дома культуры наша жизнь сильно изменится в лучшую сторону. Дети смогут посещать кружки, заниматься творчеством, а у нашего любимого хора, наконец-то, появится своя собственная сцена для выступлений и репетиций, – рассказала жительница села Юлия Пилипюк.

Глава Долинского района Александр Тугарев отметил, что вопрос строительства дома культуры в Соколе поднимается на каждой встрече с жителями.

– Долинцы высказывают свои пожелания, задают вопросы по функционалу и наполнению помещений. Пожелания людей принимаются к рассмотрению и детальной проработке. Строительство этого объекта находится в зоне особого внимания, – отметил мэр района.

Проект реализуется при поддержке федерального бюджета в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий», реализуемой по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Также средства на строительство выделяет из регионального и местного бюджетов. Сдать дом культуры планируется в декабре 2024 года.