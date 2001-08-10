Почти 4000 автомобилей оформила Сахалинская таможня в 2023 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские таможенники оформили 3956 импортных автомобилей в 2023 году. Это на 215 автомобилей больше, чем в 2022 году, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни.

За исключением нескольких автомобилей, ввезенных из Китая и Республики Корея, все транспортные средства ввезены из Японии.

– Введенные санкции не повлияли на покупательский спрос, – рассказал начальник Корсаковского таможенного поста Сахалинской таможни Алексей Антонов. – После введения санкций изменилась лишь номенклатура товаров в сторону более бюджетных моделей. Наибольшее влияние на спрос оказывают изменения курса валют.

Для обычных граждан, которые ввозят автомобили для личного пользования не чаще, чем раз в год, утилизационный сбор не изменился и также не оказал существенного влияния на спрос.

Таможенное оформление автомобилей занимает не более 4 часов, в случае, если все документы в порядке и не требуется дополнительная проверка.

Подать пассажирскую таможенную декларацию могут как непосредственно владельцы автомобилей, так и таможенные представители. Ускорить процедуру таможенного оформления поможет подача предварительной таможенной декларации в электронном виде.