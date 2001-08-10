В Южно-Сахалинске завершается строительство котельной нового автобусного парка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ближайшее время подрядная организация приступит к установке технологического оборудования и пусконаладочным работам, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Также завершены работы по монтажу каркаса административно-бытового корпуса. Как рассказал директор по производству подрядной организации ООО «Остов» Владимир Афонин, с завтрашнего дня начнется работа по утеплению стен фасада. В настоящее время ведётся устройство вентиляции, электрических сетей, выполняются другие работы.
– По ряду позиций идём с опережением графика. Подготовлено основание подъездной дороги под укладку асфальтобетона. Выполнено устройство фундамента производственного корпуса. Строители работали все выходные, в настоящее время на площадке находятся около 60 рабочих, – отметил Владимир Афонин.
Напомним, строительство нового автобусного парка ведется в Южно-Сахалинске в рамках транспортной реформы, стартовавшей в областном центре в прошлом году по инициативе мэра города Сергея Надсадина при поддержке регионального правительства и губернатора Валерия Лимаренко.
На территории предусмотрена вся необходимая инфраструктура – контрольно-пропускной пункт, автономная котельная, инженерные сети, производственный и административный корпуса, мойка на 4 линии, и др. Для работников построят столовую, комнату отдыха, душевые.
– Работы идут в графике. Специалисты постоянно находятся на объекте для осуществления контроля за качеством строительства, – рассказал начальник МКУ «Управление капитального строительства» Денис И.
Автотранспортное предприятие рассчитано на 250 автобусов. Здесь будут созданы все необходимые условия для технического обслуживания и ремонта подвижного состава. Завершить все работы по строительству автобусного парка планируется во второй половине 2024 года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:08 Сегодня Владимир Путин пообщался по телефону с участницей акции "Ёлка желаний" из Южно-Сахалинска
10:01 Сегодня В Сахалинской области усилят борьбу с идеологией национализма
09:09 Сегодня В Приморье будут судить мужчину, убившего и сжегшего тело своей знакомой
10:43 Сегодня Вице-премьер Денис Мантуров поддержал проекты промышленного развития Сахалинской области
13:51 3 Января Сахалинское отделение фонда "Защитники Отечества" организовало поездку детей участников СВО на Кремлёвскую ёлку
17:11 3 Января Парк Южно-Сахалинска приглашает горожан в дни новогодних каникул
13:48 3 Января Сахалинские следователи поздравили воспитанников детского центра с Новым годом
13:57 5 Января Мэр Южно-Сахалинска проверил состояние городских катков
- 02:30 30 Декабря Что такое саундбар и зачем он нужен?
12:26 20 Декабря В департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия
10:59 20 Декабря На Сахалине гражданин Таджикистана пытался дать взятку сотруднику ФСБ, чтобы его земляков побыстрее депортировали
16:46 27 Декабря Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на новогодние праздники
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?