В Южно-Сахалинске завершается строительство котельной нового автобусного парка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ближайшее время подрядная организация приступит к установке технологического оборудования и пусконаладочным работам, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Также завершены работы по монтажу каркаса административно-бытового корпуса. Как рассказал директор по производству подрядной организации ООО «Остов» Владимир Афонин, с завтрашнего дня начнется работа по утеплению стен фасада. В настоящее время ведётся устройство вентиляции, электрических сетей, выполняются другие работы.

– По ряду позиций идём с опережением графика. Подготовлено основание подъездной дороги под укладку асфальтобетона. Выполнено устройство фундамента производственного корпуса. Строители работали все выходные, в настоящее время на площадке находятся около 60 рабочих, – отметил Владимир Афонин.

Напомним, строительство нового автобусного парка ведется в Южно-Сахалинске в рамках транспортной реформы, стартовавшей в областном центре в прошлом году по инициативе мэра города Сергея Надсадина при поддержке регионального правительства и губернатора Валерия Лимаренко.

На территории предусмотрена вся необходимая инфраструктура – контрольно-пропускной пункт, автономная котельная, инженерные сети, производственный и административный корпуса, мойка на 4 линии, и др. Для работников построят столовую, комнату отдыха, душевые.

– Работы идут в графике. Специалисты постоянно находятся на объекте для осуществления контроля за качеством строительства, – рассказал начальник МКУ «Управление капитального строительства» Денис И.

Автотранспортное предприятие рассчитано на 250 автобусов. Здесь будут созданы все необходимые условия для технического обслуживания и ремонта подвижного состава. Завершить все работы по строительству автобусного парка планируется во второй половине 2024 года.