Сахалинцы продолжают выдвигать инициативы на федеральный форум

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

От Сахалинской области уже поступило свыше 40 предложений. В их числе: строительство подводного онлайн-парка, бесплатное обучение управлению капстроительством, помощь населению в оформлении ипотечных продуктов. Победители получат от партнеров форума личные консультации, индивидуальное сопровождение проектов, продвижение в СМИ и соцсетях.

Инициативу выдвинули островные волонтёры, содействующие сахалинцам в получении льготных видов ипотеки и оформлении смежных социальных выплат. Участники этого движения аккредитованы, сопровождают сделки при взаимодействии с органами власти, опеки, застройщиками, банками и уже помогли улучшить жилищные условия многим островитянам.

Подводный онлайн-парк острова Монерон пока находится на этапе идеи. Авторы предлагают установить в акватории острова морские камеры с круглосуточной трансляцией и возможностью менять угол обзора. Прозрачность воды на локации, по словам инициаторов, достигает 30-40 метров, что позволяет наблюдать за жизнью моллюсков, миграциями крабов, разнообразными видами рыб, нерпами и сивучами. Наглядная демонстрация богатой местной фауны должна привлечь любителей дайвинга со всей страны и из-за рубежа.

Школа заказчика объектов капитального строительства обучает сотрудников муниципальных учреждений, курирующих объекты в своих районах, и работников подрядных организаций. Ученики осваивают основы бережливого производства, современных информационных систем, узнают юридические нововведения в профильной отрасли. Школа уже функционирует на базе сахалинской фабрики строительных процессов.

Форум проходит в четвёртый раз по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина. Предложения принимают до конца января по направлениям:

- качество жизни населения;

- развитие экономики и предпринимательства;

- пространство для жизни;

- технологическое развитие;

- эффективный труд и образование;

- экономика данных и цифровые решения;

- эффективное государство.

Форма заявки размещена на сайте. Там же продолжается приём заявок на конкурс брендов «Знай наших». Поддержка бизнесу предоставляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».