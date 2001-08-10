Тихоокеанское
информационное агентство
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14:35, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы продолжают выдвигать инициативы на федеральный форум "Сильные идеи для нового времени"

Сахалинцы продолжают выдвигать инициативы на федеральный форум

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

От Сахалинской области уже поступило свыше 40 предложений. В их числе: строительство подводного онлайн-парка, бесплатное обучение управлению капстроительством, помощь населению в оформлении ипотечных продуктов. Победители получат от партнеров форума личные консультации, индивидуальное сопровождение проектов, продвижение в СМИ и соцсетях.

Инициативу выдвинули островные волонтёры, содействующие сахалинцам в получении льготных видов ипотеки и оформлении смежных социальных выплат. Участники этого движения аккредитованы, сопровождают сделки при взаимодействии с органами власти, опеки, застройщиками, банками и уже помогли улучшить жилищные условия многим островитянам.

Подводный онлайн-парк острова Монерон пока находится на этапе идеи. Авторы предлагают установить в акватории острова морские камеры с круглосуточной трансляцией и возможностью менять угол обзора. Прозрачность воды на локации, по словам инициаторов, достигает 30-40 метров, что позволяет наблюдать за жизнью моллюсков, миграциями крабов, разнообразными видами рыб, нерпами и сивучами. Наглядная демонстрация богатой местной фауны должна привлечь любителей дайвинга со всей страны и из-за рубежа.

Школа заказчика объектов капитального строительства обучает сотрудников муниципальных учреждений, курирующих объекты в своих районах, и работников подрядных организаций. Ученики осваивают основы бережливого производства, современных информационных систем, узнают юридические нововведения в профильной отрасли. Школа уже функционирует на базе сахалинской фабрики строительных процессов.

Форум проходит в четвёртый раз по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина. Предложения принимают до конца января по направлениям:

- качество жизни населения;

- развитие экономики и предпринимательства;

- пространство для жизни;

- технологическое развитие;

- эффективный труд и образование;

- экономика данных и цифровые решения;

- эффективное государство.

Форма заявки размещена на сайте. Там же продолжается приём заявок на конкурс брендов «Знай наших». Поддержка бизнесу предоставляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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