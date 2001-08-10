Сахалинцы продолжают выдвигать инициативы на федеральный форум "Сильные идеи для нового времени"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
От Сахалинской области уже поступило свыше 40 предложений. В их числе: строительство подводного онлайн-парка, бесплатное обучение управлению капстроительством, помощь населению в оформлении ипотечных продуктов. Победители получат от партнеров форума личные консультации, индивидуальное сопровождение проектов, продвижение в СМИ и соцсетях.
Инициативу выдвинули островные волонтёры, содействующие сахалинцам в получении льготных видов ипотеки и оформлении смежных социальных выплат. Участники этого движения аккредитованы, сопровождают сделки при взаимодействии с органами власти, опеки, застройщиками, банками и уже помогли улучшить жилищные условия многим островитянам.
Подводный онлайн-парк острова Монерон пока находится на этапе идеи. Авторы предлагают установить в акватории острова морские камеры с круглосуточной трансляцией и возможностью менять угол обзора. Прозрачность воды на локации, по словам инициаторов, достигает 30-40 метров, что позволяет наблюдать за жизнью моллюсков, миграциями крабов, разнообразными видами рыб, нерпами и сивучами. Наглядная демонстрация богатой местной фауны должна привлечь любителей дайвинга со всей страны и из-за рубежа.
Школа заказчика объектов капитального строительства обучает сотрудников муниципальных учреждений, курирующих объекты в своих районах, и работников подрядных организаций. Ученики осваивают основы бережливого производства, современных информационных систем, узнают юридические нововведения в профильной отрасли. Школа уже функционирует на базе сахалинской фабрики строительных процессов.
Форум проходит в четвёртый раз по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина. Предложения принимают до конца января по направлениям:
- качество жизни населения;
- развитие экономики и предпринимательства;
- пространство для жизни;
- технологическое развитие;
- эффективный труд и образование;
- экономика данных и цифровые решения;
- эффективное государство.
Форма заявки размещена на сайте. Там же продолжается приём заявок на конкурс брендов «Знай наших». Поддержка бизнесу предоставляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
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