Юные сахалинцы побывали на Кремлёвской ёлке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

При поддержке правительства Сахалинской области местный филиал фонда «Защитники Отечества» организовал для детей погибших участников спецоперации поездку в Москву на главное новогоднее представление страны, рассказали ТИА "Острова" в фонде "Защитники Отечества".

Девять ребят из семей погибших участников СВО провели четыре увлекательных новогодних дня в Москве. Юным сахалинцам организовали насыщенную развлекательную программу. Один из дней поездки был посвящён выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ. Дети посетили павильон Сахалинской области, экспозицию «Первые в России - стране возможностей», поучаствовали в мастер-классах и импровизированной рыбалке, ознакомились с туристическими предложениями других регионов и получили множество разных подарков. В рамках поездки они побывали в Музее Победы на Поклонной горе и на премьере фильма «Бременские музыканты».

В Кремле они стали участниками грандиозного театрализованного представления: развлечение в фойе со сказочными персонажами и музыкального представления «Тридевятый Новый год» в большом зале. Каждый ребёнок получил не только массу положительных эмоций, но и сладкий подарок от главного Деда Мороза страны.

«Я, как родитель, хочу поблагодарить за организацию. Дети в полном восторге! Хочется отметить также сопровождающих и волонтёров, которые слаженно работали с детьми. Спасибо фонду «Защитники Отечества», нашему Правительству и Президенту, за замечательные каникулы и возможность побывать в новогодней сказке», – рассказала сопровождающая группу Оксана Калимбетова.

Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» в Сахалинской области, созданный по Указу Владимира Путина в прошлом году, выступил организатором поездки. Все расходы взяло на себя Правительство островного региона.

«Такое масштабное с точки зрения организации мероприятие наши сотрудники провели впервые, и мы рады что всем всё понравилось, дети получили незабываемые впечатления, погрузились в настоящую новогоднюю сказку, посмотрели Москву и подружились, ведь до этого почти все они не были знакомы. Надеюсь, эта дружба будет крепнуть. И большое спасибо нашему Правительству, без участия которого мы бы не смогли сделать это приключение таким насыщенным и беззаботным», – поделилась руководитель сахалинского филиала фонда «Защитники Отечества» Сабина Кушевская.