Тихоокеанское
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13:28, | Новости общества Сахалина и Курил

Юные сахалинцы побывали на Кремлёвской ёлке

Юные сахалинцы побывали на Кремлёвской ёлке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

При поддержке правительства Сахалинской области местный филиал фонда «Защитники Отечества» организовал для детей погибших участников спецоперации поездку в Москву на главное новогоднее представление страны, рассказали ТИА "Острова" в фонде "Защитники Отечества".

Девять ребят из семей погибших участников СВО провели четыре увлекательных новогодних дня в Москве. Юным сахалинцам организовали насыщенную развлекательную программу. Один из дней поездки был посвящён выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ. Дети посетили павильон Сахалинской области, экспозицию «Первые в России - стране возможностей», поучаствовали в мастер-классах и импровизированной рыбалке, ознакомились с туристическими предложениями других регионов и получили множество разных подарков. В рамках поездки они побывали в Музее Победы на Поклонной горе и на премьере фильма «Бременские музыканты».

В Кремле они стали участниками грандиозного театрализованного представления: развлечение в фойе со сказочными персонажами и музыкального представления «Тридевятый Новый год» в большом зале. Каждый ребёнок получил не только массу положительных эмоций, но и сладкий подарок от главного Деда Мороза страны.

 «Я, как родитель, хочу поблагодарить за организацию. Дети в полном восторге! Хочется отметить также сопровождающих и волонтёров, которые слаженно работали с детьми. Спасибо фонду «Защитники Отечества», нашему Правительству и Президенту, за замечательные каникулы и возможность побывать в новогодней сказке», – рассказала сопровождающая группу Оксана Калимбетова.

Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» в Сахалинской области, созданный по Указу Владимира Путина в прошлом году, выступил организатором поездки. Все расходы взяло на себя Правительство островного региона.

«Такое масштабное с точки зрения организации мероприятие наши сотрудники провели впервые, и мы рады что всем всё понравилось, дети получили незабываемые впечатления, погрузились в настоящую новогоднюю сказку, посмотрели Москву и подружились, ведь до этого почти все они не были знакомы. Надеюсь, эта дружба будет крепнуть. И большое спасибо нашему Правительству, без участия которого мы бы не смогли сделать это приключение таким насыщенным и беззаботным», – поделилась руководитель сахалинского филиала фонда «Защитники Отечества» Сабина Кушевская.

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