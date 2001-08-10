Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрацию города от сахалинских казаков, находящихся в зоне специальной военной операции, поступила информация о том, что в ходе исполнения служебного долга автомобиль, необходимый для выполнения боевых задач, был выведен из строя. Сотрудники мэрии на личные средства приобрели УАЗ и передали его в зону СВО взамен пострадавшему, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказал директор департамента общественной безопасности и контроля Андрей Сгибнев, перед отправкой транспортного средства было проведено его техническое обслуживание силами специалистов завода имени Федотова.

- В рамках проекта «Сопричастность» среди сотрудников администрации был организован сбор средств для приобретения автомобиля. Большое количество коллег откликнулись и подключились к этой акции. Отдельно хочу поблагодарить специалистов завода имени Федотова, которые привели УАЗ в хорошее техническое состояние, снабдили всем необходимым оборудованием, запасной резиной, фильтрами. Транспортное средство передано в министерство обороны для доставки бойцам, - поделился Андрей Сгибнев.

Автомобиль был доставлен военным бортом в Волгоград. Затем волонтеры перегнали его в зону СВО. Наши сахалинские казаки дали обратную связь — машина уже помогает в бою.