В рамках проекта "Сопричастность" сахалинским бойцам СВО передали автомобиль УАЗ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В администрацию города от сахалинских казаков, находящихся в зоне специальной военной операции, поступила информация о том, что в ходе исполнения служебного долга автомобиль, необходимый для выполнения боевых задач, был выведен из строя. Сотрудники мэрии на личные средства приобрели УАЗ и передали его в зону СВО взамен пострадавшему, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказал директор департамента общественной безопасности и контроля Андрей Сгибнев, перед отправкой транспортного средства было проведено его техническое обслуживание силами специалистов завода имени Федотова.
- В рамках проекта «Сопричастность» среди сотрудников администрации был организован сбор средств для приобретения автомобиля. Большое количество коллег откликнулись и подключились к этой акции. Отдельно хочу поблагодарить специалистов завода имени Федотова, которые привели УАЗ в хорошее техническое состояние, снабдили всем необходимым оборудованием, запасной резиной, фильтрами. Транспортное средство передано в министерство обороны для доставки бойцам, - поделился Андрей Сгибнев.
Автомобиль был доставлен военным бортом в Волгоград. Затем волонтеры перегнали его в зону СВО. Наши сахалинские казаки дали обратную связь — машина уже помогает в бою.
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