Сахалинцев приглашают обучиться компьютерной и мобильной грамотности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На бесплатные курсы и индивидуальные консультации приглашает Сахалинская областная универсальная научная библиотека представителей старшего поколения островного региона, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В рамках занятий преподаватели в доступной форме расскажут пожилым студентам как пользоваться необходимыми опциями и возможностями персонального компьютера и смартфона в повседневной жизни.

Курс компьютерной грамотности научит работать с документами, создавать папки и файлы, находить нужную информацию в сетевом пространстве, создавать электронную почту, работать с сайтами государственных органов власти и др.

Курс мобильной грамотности поможет научиться эффективно пользоваться своими смартфонами: создавать фото и видео, работать с мессенджерами, осуществлять поиск информации в Интернете, использовать мобильные приложения.

Записаться на курсы и получить дополнительную информацию можно в Региональном центре Президентской библиотеки (3-й этаж СахОУНБ) или по телефону +7 (4242) 45-25-45.