Сахалинцам предлагают ознакомиться с электронной выставкой, посвященной истории Конституции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выставка подготовлена специалистами Регионального центра Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина и приурочена к 100-летию принятия первой Конституции СССР, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
В основу выставки легли оцифрованные материалы из коллекций Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина и электронных библиотечных систем «eLIBRARY» и «Юрайт». Это проект Конституции императора Александра I, а также Конституции России различных эпох, печатные издания, исторические документы, в том числе с правками и пометками высшего должностного лица страны и многие другие документы.
31 января 1924 года II съезд Советов СССР утвердил Конституцию СССР и тем самым завершил конституционное оформление единого Советского государства. Основной закон молодого государства был всецело посвящён принципам построения первого в мире социалистического союзного многонационального государства на базе диктатуры пролетариата. Конституция законодательно закрепила полное правовое равенство всех народов СССР и их суверенитет. Были утверждены Государственный Флаг, Герб и столица СССР.
Ознакомиться с электронной выставкой можно на сайте библиотеки.
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