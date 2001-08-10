В Южно-Сахалинске в пятницу ожидается сильный снег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ "Сахалинское УГМС", утром и днем в пятницу, 12 января, в Южно-Сахалинске прогнозируется сильный снег (7-19 мм), местами очень сильный снег (20 мм и более за 12 часов и менее).

Местами метель, видимость 500 м и менее при ветре в порывах 15-20 метров в секунду.

Напомним, единый номер вызова оперативных служб - 112.