Тихоокеанское
информационное агентство
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11:15, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске в пятницу ожидается сильный снег

В Южно-Сахалинске в пятницу ожидается сильный снег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ "Сахалинское УГМС", утром и днем в пятницу, 12 января, в Южно-Сахалинске прогнозируется сильный снег (7-19 мм), местами очень сильный снег (20 мм и более за 12 часов и менее).

Местами метель, видимость 500 м и менее при ветре в порывах 15-20 метров в секунду.

Напомним, единый номер вызова оперативных служб - 112.

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