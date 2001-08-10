Владимир Путин пообщался по телефону с участницей акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

9 января президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Кристине Син из Южно-Сахалинска и поздравил ее с наступившим 2024 годом. В Рождество глава государства исполнил мечту девочки: школьница побывала на озере Байкал. Новогодний подарок Президент сделал в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний», организованной Движением Первых при поддержке направления Росмолодёжь.Добро, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Кристина Син учится во втором классе гимназии в Южно-Сахалинске. В восемь лет девочка уже получила первый юношеский разряд и даже стала призером областных соревнований по спортивной аэробике. Но спорт не мешает ей учиться на «отлично». Так, про самое глубокое озеро в мире Кристина узнала из энциклопедии во время подготовки к школьной олимпиаде и сразу же захотела увидеть его своими глазами.

Открытку с желанием Кристины глава государства снял в рамках форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ с новогодней ёлки, установленной на площадке международной выставки-форума «Россия».

О том, как прошла поездка, Президент России узнал у самой Кристины во время разговора по телефону. Глава государства поинтересовался впечатлениями девочки от путешествия и рассказал про свои поездки на Байкал. Школьница призналась, что больше всего ей понравился музей, где она при помощи микроскопа изучала местную флору.

Также в разговоре с Владимиром Путиным приняли участие родители Кристины – Роман Син и Анастасия Сон. Анастасия рассказала главе государства, что программа путешествия на Байкал была очень насыщенной и их семья многое успела посмотреть. Она также поблагодарила организаторов за интересную поездку. А Роман Син поделился с Президентом новостями с Дальнего Востока. По его словам, Южно-Сахалинск быстро развивается и становится лучше: недавно в городе открыли новый аэропорт.

Кристина также поблагодарила Владимира Путина за исполнение ее заветной мечты и пожелала, чтобы все мечты Президента тоже осуществились.

– Я хотела сказать огромное спасибо за то, что вы исполнили мою мечту. Также хочу вас поздравить с Новым Годом и Рождеством, хочу пожелать здоровья, счастья, и чтобы все ваши мечты тоже сбывались, – сказала Кристина Син.

В конце разговора глава государства пожелал девочке успехов в учебе, реализации планов и целей.

– Я хочу пожелать самого доброго в новом году, успехов в учебе, в спорте, в твоих увлечениях, чтобы ты получала удовольствие от всего, что ты делаешь и добивалась хороших результатов. Всего тебе самого доброго, – подчеркнул Владимир Путин.

Путешествие по Сибири и знакомство с Байкалом заняло несколько дней. Вместе с семьей Кристина посетила Листвянку, Байкальск и Утулик, которые находятся на побережье Байкала, а также увидела знаковые достопримечательности Иркутской области.

Юная сахалинка побывала в самом большом в России этнографическом музее под открытым небом «Тальцы», Нерпинарии и на смотровой площадке у Шаман-камня. Также гости из Южно-Сахалинска посетили Байкальский музей, где на специальной экспозиции Кристина увидела 11 аквариумов с флорой озера и даже смогла виртуально спуститься на дно Байкала в стилизованной субмарине.

В свободное время девочка поучаствовала в рождественских уличных гуляниях, покаталась на ледянках и собачьих упряжках, прогулялась по сибирскому лесу и даже вышла на лед Байкала. Также во время путешествия Кристина встретилась с Дедом Морозом и получила памятный подарок – мягкую игрушку-нерпу.

Кристина стала третьим участником новогодней акции в 2023 году, желание которого снял с ёлки Владимир Путин. Ранее глава государства осуществил мечты Ксении Мазневой из Санкт-Петербурга, которая попробовала себя в роли ведущей телепрограммы «Новости» на Первом канале, и Никиты Мирошниченко из Костромы, который побывал на экскурсии в Эрмитаже.

Цель Всероссийской акции «Ёлка Желаний» – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Она реализуется с 2018 года на всей территории Российской Федерации и объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. За пять лет проведения акции было исполнено 107 тысяч новогодних желаний. Акция проходит с 15 ноября 2023 года по 28 февраля 2024 года.

Организаторы акции получили свыше 100 тысяч заявок на участие. Среди благополучателей – дети из малообеспеченных семей и дети из семей военнослужащих и мобилизованных, принимающих либо принимавших участие в специальной военной операции. Кроме того, дети и их семьи участвуют в акции не только как мечтатели, но и как исполнители. Таким образом, «Ёлка желаний» объединяет семьи, которые хотят подарить радость и волшебство другим семьям.

В этом году акция проходит под эгидой Движения Первых. Оно утверждает 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий участников – «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми».

Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей.

Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.