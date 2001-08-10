В Сахалинской области усилят борьбу с идеологией национализма

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик провел заседание региональной антитеррористической комиссии. Участники мероприятия обсудили обстановку в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В соответствии с поручением Президента Владимира Путина в Сахалинской области, как и в других регионах страны, будет создан штаб, который займется противодействием распространению сепаратистских, ультранационалистических настроений.

- Глава государства поставил перед нами задачу: действовать твердо, своевременно и четко, чтобы защитить конституционный строй, права и свободы граждан России, а также обеспечить межнациональное и межрелигиозное согласие. И мы примем все необходимые меры, чтобы ее решить. Это отвечает интересам каждого жителя Сахалина и Курил, - сказал Алексей Белик.

Одним из важных направлений работы региональных властей станет укрепление общероссийской гражданской идентичности, развитие патриотического самосознания. С этой целью в Сахалинской области будет проведена серия культурно-просветительских мероприятий.