В Сахалинской области начал работать отдел по оказанию бесплатной юридической помощи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители региона могут получить помощь в виде устных и письменных консультаций, составления документов правового характера, представления интересов в судах, а также выдачи направлений к адвокатам.

- Президент Владимир Путин поддержал предложение Министерства юстиции Российской Федерации о создании во всех субъектах страны государственных юридических бюро. В соответствии с этим решением в Сахалинской области начал свою работу отдел ОГКУ «Государственное юридическое бюро». Специалисты оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, вне зависимости от места их регистрации, на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», - рассказал руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области Евгений Звягин.

Важными преимуществами государственного юридического бюро являются понятная для граждан структура оказания бесплатной юридической помощи. Наличие бюро, имеющего в штате профессиональных юристов, оснащенных необходимой инфраструктурой, способствует увеличению числа граждан, обеспеченных бесплатной юридической помощью, позволяет в полной мере предоставлять им конституционные гарантии.

- К категориям граждан, имеющих право на получение помощи, в частности относятся: беременные женщины, родители, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет, граждане старше 70 лет, неработающие пенсионеры, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), получающие пенсию в размере, не превышающем в два раза размер величины прожиточного минимума, малоимущие, инвалиды 1-2 групп, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, недееспособные, усыновители, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, военнослужащие, проходящие (проходившие) военную службу по контракту и участвующие (участвовавшие) в СВО, ветераны боевых действий, а также члены их семей, и другие, - сообщила начальник отдела Анна Такасима.

Полные перечни случаев и категорий жителей, имеющих право на оказание бесплатной юридической помощи, указаны в Федеральном законе от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Законе Сахалинской области от 13.11.2014 № 61-ЗО «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи в Сахалинской области».

Помощь оказывается в форме правовых консультаций, а также путем составления исковых заявлений, жалоб, ходатайств, представления интересов граждан в судах. Кроме того, может быть оказана помощь в форме выдачи направлений к адвокатам для оказания гражданам бесплатной юридической помощи.

Отдел расположен недалеко от Южно-Сахалинского городского суда, напротив здания водоканала, по адресу: город Южно-Сахалинск, ул.Крюкова, 35, кабинет 8, вход с восточной стороны здания, домофон «Госюрбюро. Юристы».

Телефоны: 8 (4242) 557-550, 557-551, 557-552, 557-553, 557-554. Время работы:

с 09:00 до 17:15 (понедельник-четверг), с 09:00 до 17:00 (пятница), перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

В остальных муниципальных образованиях Сахалинской области бесплатную юридическую помощь можно получить в администрациях городских округов.

Информация о категориях граждан, имеющих право на оказание бесплатной помощи, случаях, адресах и номерах телефонов специалистов размещена в разделе «Бесплатная юридическая помощь» на сайте агентства по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области.