В Сахалинской области начал работать отдел по оказанию бесплатной юридической помощи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители региона могут получить помощь в виде устных и письменных консультаций, составления документов правового характера, представления интересов в судах, а также выдачи направлений к адвокатам.
- Президент Владимир Путин поддержал предложение Министерства юстиции Российской Федерации о создании во всех субъектах страны государственных юридических бюро. В соответствии с этим решением в Сахалинской области начал свою работу отдел ОГКУ «Государственное юридическое бюро». Специалисты оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, вне зависимости от места их регистрации, на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», - рассказал руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области Евгений Звягин.
Важными преимуществами государственного юридического бюро являются понятная для граждан структура оказания бесплатной юридической помощи. Наличие бюро, имеющего в штате профессиональных юристов, оснащенных необходимой инфраструктурой, способствует увеличению числа граждан, обеспеченных бесплатной юридической помощью, позволяет в полной мере предоставлять им конституционные гарантии.
- К категориям граждан, имеющих право на получение помощи, в частности относятся: беременные женщины, родители, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет, граждане старше 70 лет, неработающие пенсионеры, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), получающие пенсию в размере, не превышающем в два раза размер величины прожиточного минимума, малоимущие, инвалиды 1-2 групп, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, недееспособные, усыновители, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, военнослужащие, проходящие (проходившие) военную службу по контракту и участвующие (участвовавшие) в СВО, ветераны боевых действий, а также члены их семей, и другие, - сообщила начальник отдела Анна Такасима.
Полные перечни случаев и категорий жителей, имеющих право на оказание бесплатной юридической помощи, указаны в Федеральном законе от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Законе Сахалинской области от 13.11.2014 № 61-ЗО «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи в Сахалинской области».
Помощь оказывается в форме правовых консультаций, а также путем составления исковых заявлений, жалоб, ходатайств, представления интересов граждан в судах. Кроме того, может быть оказана помощь в форме выдачи направлений к адвокатам для оказания гражданам бесплатной юридической помощи.
Отдел расположен недалеко от Южно-Сахалинского городского суда, напротив здания водоканала, по адресу: город Южно-Сахалинск, ул.Крюкова, 35, кабинет 8, вход с восточной стороны здания, домофон «Госюрбюро. Юристы».
Телефоны: 8 (4242) 557-550, 557-551, 557-552, 557-553, 557-554. Время работы:
с 09:00 до 17:15 (понедельник-четверг), с 09:00 до 17:00 (пятница), перерыв на обед с 13:00 до 14:00.
В остальных муниципальных образованиях Сахалинской области бесплатную юридическую помощь можно получить в администрациях городских округов.
Информация о категориях граждан, имеющих право на оказание бесплатной помощи, случаях, адресах и номерах телефонов специалистов размещена в разделе «Бесплатная юридическая помощь» на сайте агентства по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:15 Сегодня На Сахалине подросток сжег повздорившего с ним бомжа
11:41 Сегодня Южносахалинцев приглашают 9 января приобрести треску, навагу и минтай
11:29 Сегодня Жителей Приморья предупредили о блуждающем неподалеку от города тигре
10:48 Сегодня На Сахалине определили лучших спринтеров в лыжных гонках
13:51 3 Января Сахалинское отделение фонда "Защитники Отечества" организовало поездку детей участников СВО на Кремлёвскую ёлку
17:11 3 Января Парк Южно-Сахалинска приглашает горожан в дни новогодних каникул
13:48 3 Января Сахалинские следователи поздравили воспитанников детского центра с Новым годом
13:57 5 Января Мэр Южно-Сахалинска проверил состояние городских катков
- 02:30 30 Декабря Что такое саундбар и зачем он нужен?
12:26 20 Декабря В департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия
10:59 20 Декабря На Сахалине гражданин Таджикистана пытался дать взятку сотруднику ФСБ, чтобы его земляков побыстрее депортировали
16:46 27 Декабря Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на новогодние праздники
Выбор редакции
- 18:06 Сегодня На Сахалине определили сильнейших лыжников в классике
- 12:15 Сегодня На Сахалине подросток сжег повздорившего с ним бомжа
- 10:01 29 Декабря В Южно-Сахалинске открылась выставка "Неизвестный"
- 16:46 27 Декабря Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на новогодние праздники
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?