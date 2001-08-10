Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В "Аэрофлоте" сообщили, что программа "плоских" тарифов на Дальний Восток в текущем виде будет действовать до октября. Затем перевозчик планирует повысить расценки, сообщает ИА "Кам 24".

«Аэрофлот продлевает действие программы «плоских» тарифов на 2024 год. Специальные фиксированные цены действуют для перелётов экономическим классом из Москвы в пункты Дальнего Востока и Калининград. Стоимость билетов на рейсах Аэрофлота из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан составляет 17 100 рублей в одну сторону, 28 400 рублей туда и обратно. На рейсах авиакомпании «Россия»: 15 050 рублей в одну сторону, 25 000 рублей туда и обратно. Стоимость билета на рейсах в Калининград – 6 400 рублей в один конец и 10 650 рублей туда и обратно», – говорится в сообщении авиакомпании.

В «Аэрофлоте» пояснили, что тарифы будут действовать на протяжении большей части 2024 года, включая основные периоды повышенного спроса: школьные каникулы, майские праздники, летние отпуска.

«Повышение тарифа запланировано на 6 % в октябре 2024 года. При этом удорожание билетов по «плоским» тарифам будет ниже годовой инфляции 2023 года. Таким образом, «Аэрофлот» стремится сохранять для россиян приемлемые цены на авиаперелёты по социально значимым направлениям», – отметили в авиакомпании.

Там добавили, что в стоимость «плоского» тарифа включено одно место багажа. Приобрести билеты можно на любую дату с 1 января по 30 сентября 2024 года. Перевозку необходимо оформить в течение 24 часов с момента бронирования. Детям до 12 лет, которые путешествуют вместе со взрослыми на отдельном месте, предоставляется дополнительная скидка 15 %. Участникам программы «Аэрофлот Бонус» за перелёт начисляется 25 % миль. Изменение условий перевозки и возврат возможны с дополнительной оплатой.