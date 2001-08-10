За новогодние праздники ЕДДС Южно-Сахалинска отработала почти 600 обращений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Режим работы единой дежурной диспетчерской службы города в период каникул был усилен. Сотрудники круглосуточно держали ситуацию в городе на контроле и обеспечивали оперативное взаимодействие с экстренными службами, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Вместе с тем, с 31 декабря по 9 января чрезвычайных ситуаций в городе не зафиксировано.
Всего в период проведения новогодних и рождественских праздников по единому номеру 112 в ЕДДС города поступило 590 обращений от жителей Южно-Сахалинска. Все звонки были взяты на контроль и отработаны, с жителями держали обратную связь, сообщил заместитель директора МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска» Олег Соломанин.
К резонансным происшествиям в период праздников в ЕДДС отнесли дорожно-транспортное происшествие 4 января на автобусной остановке на пр. Мира, в результате чего двое человек погибли, двое пострадали.
- Мое дежурство было, в том числе, в новогоднюю ночь. Спасатели совершили 9 выездов, к примеру, было возгорание в бытовой секции на одной из производственных баз. При решении любого обращения идет максимальное взаимодействие всех ответственных служб. На особом контроле стоит теплоснабжение. В целом отмечу, что в этом году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года мы фиксируем снижение количества пожаров, - прокомментировал старший оперативный дежурный ЕДДС Южно-Сахалинска Алексей Соколовский.
Администрация Южно-Сахалинска напоминает жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Именно в праздничные и выходные дни возрастает количество пожаров, связанных с неосторожным обращением с огнем.
Южносахалинцам, которые проживают в домах с печным отоплением, необходимо проверить исправность печного оборудования. Дымоход должен быть чистым, кладка - без трещин, а дверцы - плотно закрываться. Не следует оставлять растопленную печь без присмотра и доверять детям надзор за ней. Кроме этого, важно хранить горючие вещества подальше от печей. Лишним не будет и наличие огнетушителя в доме.
Жителей газифицированных районов города призывают соблюдать осторожность при использовании бытового газа, выполнять предписанные условия хранения и эксплуатации газовых баллонов и не допускать утечки газа.
Тем, кто использует электрическое отопление, не рекомендуется включать несколько электроприборов большой мощности в одну розетку во избежание перегрузок и перегрева электропроводки. Перед выходом из дома убедитесь, что все электронагревательные и осветительные приборы выключены.
В случае пожара следует немедленно сообщить по телефону 112 или непосредственно в пожарную охрану по телефону 101. Принять меры по эвакуации людей и тушению пожара первичными средствами, отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты) и указать место пожара прибывшим подразделениям пожарной охраны.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:15 Сегодня На Сахалине подросток сжег повздорившего с ним бомжа
11:41 Сегодня Южносахалинцев приглашают 9 января приобрести треску, навагу и минтай
11:29 Сегодня Жителей Приморья предупредили о блуждающем неподалеку от города тигре
10:48 Сегодня На Сахалине определили лучших спринтеров в лыжных гонках
13:51 3 Января Сахалинское отделение фонда "Защитники Отечества" организовало поездку детей участников СВО на Кремлёвскую ёлку
17:11 3 Января Парк Южно-Сахалинска приглашает горожан в дни новогодних каникул
13:48 3 Января Сахалинские следователи поздравили воспитанников детского центра с Новым годом
13:57 5 Января Мэр Южно-Сахалинска проверил состояние городских катков
- 02:30 30 Декабря Что такое саундбар и зачем он нужен?
12:26 20 Декабря В департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия
10:59 20 Декабря На Сахалине гражданин Таджикистана пытался дать взятку сотруднику ФСБ, чтобы его земляков побыстрее депортировали
16:46 27 Декабря Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на новогодние праздники
Выбор редакции
- 18:06 Сегодня На Сахалине определили сильнейших лыжников в классике
- 12:15 Сегодня На Сахалине подросток сжег повздорившего с ним бомжа
- 10:01 29 Декабря В Южно-Сахалинске открылась выставка "Неизвестный"
- 16:46 27 Декабря Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на новогодние праздники
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?