За новогодние праздники ЕДДС Южно-Сахалинска отработала почти 600 обращений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Режим работы единой дежурной диспетчерской службы города в период каникул был усилен. Сотрудники круглосуточно держали ситуацию в городе на контроле и обеспечивали оперативное взаимодействие с экстренными службами, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Вместе с тем, с 31 декабря по 9 января чрезвычайных ситуаций в городе не зафиксировано.

Всего в период проведения новогодних и рождественских праздников по единому номеру 112 в ЕДДС города поступило 590 обращений от жителей Южно-Сахалинска. Все звонки были взяты на контроль и отработаны, с жителями держали обратную связь, сообщил заместитель директора МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска» Олег Соломанин.

К резонансным происшествиям в период праздников в ЕДДС отнесли дорожно-транспортное происшествие 4 января на автобусной остановке на пр. Мира, в результате чего двое человек погибли, двое пострадали.

- Мое дежурство было, в том числе, в новогоднюю ночь. Спасатели совершили 9 выездов, к примеру, было возгорание в бытовой секции на одной из производственных баз. При решении любого обращения идет максимальное взаимодействие всех ответственных служб. На особом контроле стоит теплоснабжение. В целом отмечу, что в этом году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года мы фиксируем снижение количества пожаров, - прокомментировал старший оперативный дежурный ЕДДС Южно-Сахалинска Алексей Соколовский.

Администрация Южно-Сахалинска напоминает жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Именно в праздничные и выходные дни возрастает количество пожаров, связанных с неосторожным обращением с огнем.

Южносахалинцам, которые проживают в домах с печным отоплением, необходимо проверить исправность печного оборудования. Дымоход должен быть чистым, кладка - без трещин, а дверцы - плотно закрываться. Не следует оставлять растопленную печь без присмотра и доверять детям надзор за ней. Кроме этого, важно хранить горючие вещества подальше от печей. Лишним не будет и наличие огнетушителя в доме.

Жителей газифицированных районов города призывают соблюдать осторожность при использовании бытового газа, выполнять предписанные условия хранения и эксплуатации газовых баллонов и не допускать утечки газа.

Тем, кто использует электрическое отопление, не рекомендуется включать несколько электроприборов большой мощности в одну розетку во избежание перегрузок и перегрева электропроводки. Перед выходом из дома убедитесь, что все электронагревательные и осветительные приборы выключены.

В случае пожара следует немедленно сообщить по телефону 112 или непосредственно в пожарную охрану по телефону 101. Принять меры по эвакуации людей и тушению пожара первичными средствами, отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты) и указать место пожара прибывшим подразделениям пожарной охраны.