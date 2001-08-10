Тихоокеанское
информационное агентство
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11:41, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают 9 января приобрести треску, навагу и минтай

Южносахалинцев приглашают 9 января приобрести треску, навагу и минтай

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 9 января, жители и гости областной столицы могут приобрести свежемороженую навагу, треску и минтай, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля будет осуществляться по адресам:

- ул. Сахалинская, 59 (магазин «Остров Сахалин»), навага и треска по 92 руб/кг;

- пр. Мира, 280 В (ТЦ «Рай», магазин «Янтарное»), минтай по 69 руб/кг;

- пр. Мира, 229/5 (у ТЦ «Янтарь», магазин «Янтарное»), треска по 92 руб/кг, минтай по 69 руб/кг.

Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек.

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