Жителей Приморья предупредили о блуждающем неподалеку от города тигре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей микрорайонов "Тигрового" и "Янтарного" в Партизанском городском округе Приморского края просят быть предельно осторожными, так как неподалеку очевидцем обнаружены следы тигра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Телеграм-канал администрации Партизанского городского округа.

В настоящее время информация доведена до общества охотоведов для принятия необходимых мер.

Кроме того, жители Анучинского района бьют тревогу в Телеграм-канале «Приморье | Онлайн», так как ежедневно находятся в опасности. Появление тигров было зафиксировано в с. Новопокровка, с. Рисовое, с. Чернышевка, с. Новотроицкое, с. Тихоречное.

Хищники нападают на собак, а люди тем временем боятся выйти на улицу даже днем.