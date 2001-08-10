Продолжение новогодних каникул с погружением в атмосферу французского шика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Французские комедии традиционно любимы и почитаемы российскими зрителями. «Французское кино» ассоциируется с изысканным шармом, несет в себе чарующую элегантность и специфическую ауру французских картин, и это заметно уже на первых кадрах. Подлинное французское кино - это история о жизни обычных людей. И в этой повседневности всегда найдется место волшебству и поэзии, влюбленности и романтичности. Дальневосточный кинокритик Сергей Хамзин посмотрел несколько картин с особой атмосферой французского кино и делится своими впечатлениями.

Погружение в праздничную атмосферу с французским шиком стало доступно с выходом музыкальной кинофантазии «Я тебя люблю – Je t’aime»(18+) из линейки KION Originals от экосистемы МТС. Авторы шоу решили представить, что было бы, если бы наши любимые исполнители, а вместе с ними и знакомые всем нам с детства киногерои заговорили и запели на романтичном языке в стиле французской эстрады 60-70-х.

Российские артисты исполняют свои песни на французском языке и в аранжировках французской ретро-эстрады. Проводником в мир музыкальных кинофантазий, вдохновленных современными хитами и диалогами из отечественных фильмов, стали Фантомас в исполнении Сергея Бурунова – пародия на одного из самых популярных французских киногероев, скрывающего свое лицо под синей маской, который объединит советскую киноклассику, французскую новую волну и популярную российскую эстраду. «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ирония судьбы, Или с легким паром!» заиграют новыми красками под соусом французской романтичности, влюбленности и моды. Главные роли в пародиях исполнят популярные российские артисты кино: Анна Михалкова, Юлия Пересильд, Петр Федоров, Анна Чиповская, Ирина Старшенбаум, Юрий Чурсин, Марина Александрова, Риналь Мухаметов, Михаил Тройник, Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Александр Робак, Антон Васильев, Алексей Золотовицкий. Каждый из них найдет свой собственный способ сказать «Je t'aime», что переводится как «Я люблю тебя».

Один из самых популярных французских комедийных актеров - Луи де Фюнес. Фильмы с его участием ждали с особым нетерпением, а премьеры становилась событием в культурной жизни. На длинных выходных особенно интересно посмотреть две картины с его участием.

Первая интересна тем, что показывает "закулисье" ресторанной жизни. Это комедия "Ресторан господина Септима" (12+). Луи де Фюнес играет придирчивого хозяина ресторана, у которого всегда есть основания не доверять своим сотрудникам. Однажды во время ужина в ресторане похищают президента некоего государства. Чтобы спасти репутацию своего ресторана, герой де Фюнеса решает лично участвовать в расследовании...

Эта картина - очередной яркий триумф короля комедии, знавшего секрет как сыграть так, чтобы зритель смеялся. В фильме снималось немало звезд французского кино - Поль Пребуа, Ги Гроссо, Морис Риш, Робер Дальбан. В роли поваренка снялся и сын Луи де Фюнеса - совсем еще юный Оливье.

Интересный факт: зданием ресторана, показанного в фильме, является знаменитый в Париже ресторан "Ледойен" на Елисейских полях. Так что вы можете почувствовать атмосферу настоящей Франции 60-х годов!

Еще одна комедия с участием Луи де Фюнеса - легендарная "Мания величия" (6+). Комик играет жадного сборщика налогов, обворовывающего короля. Его слугу Рюи Блаза играет не менее знаменитый французский актер Ив Монтан (хотя первоначально должен был сниматься постоянный партнер де Фюнеса Бурвиль, но тот перед самыми съемками ушел из жизни). Он постоянно издевается над хозяином и строит ему козни...

Съёмки проходили в Испании и Франции. Что интересно, Ив Монтан отказывался сниматься в Испании по политическим соображениям: он был ярым противником диктатуры Франко.

В этой комедии немало эпизодов, уже ставших классикой кино: обратите на них особое внимание. Например, эпизод, когда де Фюнес не говорит ни слова, а только издает звуки, напоминающие сип. Хорош забавный момент с чисткой ушей героя де Фюнеса. Запоминается и собака, предстающая в роли "поклонника" гувернантки королевы. В общем, всё это надо видеть своими глазами!

Еще одна звезда французского комедийного кино - Пьер Ришар. С его участием рекомендуем посмотреть фильм "Рассеянный" (16+). Герой Ришара - рекламщик-разиня с буйной фантазией, выводит компанию на новый уровень. Кстати, этот фильм - яркий режиссерский дебют самого Пьера Ришара!

Фильм буквально наполнен курьезами и неожиданными ситуациями. Пьер Ришар, как истинный комик, постоянно чудит, теряя и забывая все что только можно. Помимо юмора, фильм еще ценен прекрасно показанными житейскими ситуациями, привычными в нашей жизни, но которые мы чаще всего просто не замечаем. А тут появляется возможность как бы взглянуть на себя со стороны...

Французские актеры Кристиан Клавье и Жан Рено - звезды другой комедии. Называется она "Операция "Тушенка" (16+). В этом комедийном боевике агент французской разведки разоблачает международную сеть торговцев оружием...

В этом фильме есть всё, за что мы любим французские комедии - увлекательный сюжет, любовные и шпионские страсти, остроумные диалоги и, конечно же, обворожительная красотка! А основной повод для смеха здесь - противопоставление образов героев картины. Жан Рено - очень крут, и поэтому герой Кристиана Клавье постоянно пристает к нему...