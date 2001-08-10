Мэр Южно-Сахалинска проверил состояние городских катков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В настоящее время на территории Южно-Сахалинска, планировочных районов и сел залиты и уже пользуются популярностью среди жителей 18 муниципальных катков. Также две ледовые площадки работают в городском парке, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня утром в ходе инспекционной поездки мэр города Сергей Надсадин посетил несколько катков, чтобы совместно с руководителями курирующих структур, подрядных организаций проверить состояние льда, обслуживание, обустройство прилегающих территорий.

Так, одна из новых площадок - каток в 9 микрорайоне возле школы №22. Это площадка для массового катания востребована не только у жителей микрорайона. Как доложил директор департамента по физической культуре и спорту Алексей Боженко, для заливки и обслуживания этого катка, как и остальных муниципальных, - заключены договоры с подрядными организациями. Все площадки регулярно расчищаются после снегопадов, при необходимости производится дополнительная заливка. Состояние льда хорошее.

На месте Сергей Надсадин дал ряд дополнительных поручений в части приведения в порядок прилегающей территории. Есть замечания к вывозу снега соседствующими организациями.

В городском парке большой популярностью пользуются катки на стадионе «Космос» и на основе искусственного льда за игровым комплексом «Электрон». Обе площадки также поддерживаются в хорошем состоянии. Кататься можно до 22.00. Организован прокат коньков. В целом Сергей Надсадин положительно оценил готовность инфраструктуры городского парка к новогодним каникулам: оборудовано несколько горок, установлены снежные и ледовые скульптуры, организована вечерняя иллюминация, проводятся различные мероприятия.

- В городе создано много возможностей для занятий зимними видами спорта. Южно-Сахалинск может предложить жителям и гостям города разнообразные виды активного отдыха. Это и катки, и трассы СТК «Горный воздух». Также созданы условия для пеших прогулок. Поэтому приглашаем горожан как можно больше времени проводить на свежем воздухе, посещать катки, кататься на лыжах, - сказал мэр Сергей Надсадин.

Напомним, бесплатные муниципальные катки расположены по следующим адресам:

ул. Авиационная, 74-Б, 76-Б;

ул. Вокзальная, 7,9;

ул. Железнодорожная, 91;

пр. Мира, 428А (стадион «Медик» на территории областной больницы, работает прокат коньков);

ул. Тихоокеанская, 14А;

ул. Украинская, 22, 22А;

ул. Украинская, 119;

п/р Луговое, ул. Гайдука, 5;

п/р Ново-Александровск (сквер «Молодежный»)

п/р Ново-Александровск, ул. 30 лет Победы, 7;

п/р Ново-Александровск, ул. Науки, 2;

п/р Октябрьское, ул. Южная, 22, 24;

с. Березняки, ул. Крайняя, 8А;

с. Дальнее, ул. Монетная и Рассветная южнее дома №9 по ул. Монетной;

с. Ключи, ул. Советская, 22;

с. Синегорск, ул. Горная, 1А;

с. Старорусское, в районе пересечения ул. Центральной и Школьной;

каток возле школы №22.

О состоянии катков жители могут сообщать по телефону 30-06-34.

Добавим, также на новогодних праздниках работают два катка в парке - на стадионе «Космос» и за игровым комплексом «Электрон» (организован прокат коньков).