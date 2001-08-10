Тихоокеанское
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17:11, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Парк Южно-Сахалинска приглашает горожан в дни новогодних каникул

Парк Южно-Сахалинска приглашает горожан в дни новогодних каникул

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во время новогодних каникул одной из главных площадок для отдыха южносахалинцев традиционно становится городской парк. Ежедневно его посещают сотни гостей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На концертной площадке (картодром) проходят театрализованные утренники для детей. В мир новогодних чудес и захватывающих приключений юные горожане могут отправиться вместе со сказочными героями. Также ребят ждут увлекательные игры, конкурсы, хоровод вокруг елки и встреча с главными персонажами — Дедом Морозом и Снегурочкой.

- Очень понравился праздник. Всей семьей сегодня пришли. Отдыхаем, шутим и загадки отгадываем. Мы всегда проводим новогодние каникулы активно, а в парке очень хорошо, -  рассказала южносахалинка Екатерина Бутрим.

Также городской парк приглашает встретить еще один зимний праздник - Рождество. Для посетителей подготовлена особая программа, которая пройдет на концертной площадке 7 января. Гостей мероприятия ждут выступления творческих коллективов, мастер-классы и, конечно же, развлечения вместе со сказочными персонажами. 

В парке работают два катка: один на стадионе «Космос», второй — возле игрового комплекса «Электрон». Горожане могут стать участниками иммерсивных экскурсий, посетить «Хрустальный вернисаж» или отправиться в путешествие по аллеям парка на электромобиле. Праздничное настроение также создают снежные и ледяные фигуры. В вечернее время южносахалинцы могут полюбоваться новогодней иллюминацией и световыми композициями.

- Парк - просто чудо! Мы очень рады и горды, что наш любимый Южно-Сахалинск стал таким красивым. Организовано все просто по-высшему разряду. Спасибо огромное тем, кто принимал в этом участие, - поделилась впечатлениями гостья областного центра Наталья Шевченко.

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