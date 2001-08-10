Сахалинское отделение фонда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

От Сахалинской области на Кремлёвскую ёлку отправились девять детей участников СВО, получивших государственные награды. Их ждёт насыщенная экскурсионная программа и главное новогоднее представление страны, которое пройдёт 4 января в Государственном Кремлевском Дворце.

Сахалинский филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» при поддержке Правительства Сахалинской области организовал поездку для девяти детей участников СВО на самое масштабное ежегодное новогоднее представление в России – Кремлёвскую ёлку, которое пройдёт на сцене Государственного Кремлевского дворца. Праздник состоит из двух частей: развлечений в фойе со сказочными персонажами и музыкального представления в большом зале. Каждый ребёнок получает не только массу положительных эмоций, но и сладкий подарок от главного Деда Мороза страны.

Сегодня дети в сопровождении двух взрослых из числа родителей вылетели в Москву, где их ожидает насыщенные четыре дня праздничных приключений. Помимо посещения самой Кремлёвской ёлки, запланированного на 4 января, дети побывают на выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ, Красной площади и других знаменитых местах нашей столицы.

«Мы отправляем ребят в Москву на Кремлёвскую ёлку. Это очень волнительное и ответственное мероприятие, проводимое сотрудниками сахалинского филиала фонда «Защитники Отечества». Дети погибших на СВО героев смогут посетить много интересных исторических мест столицы, музеи и новогоднее представление в Кремле. Их ждёт море эмоций и отличное праздничное настроение. Желаем детям приятного полёта», – рассказал заместитель руководителя филиала госфонда «Защитники Отечества» в Сахалинской области Дмитрий Минязев.

Для участников этого грандиозного события перелёт, трансфер, проживание и питание ничего не стоили. Обо всех расходах позаботилось Правительство Сахалинской области. А всю развлекательную и экскурсионную часть мероприятия обеспечил фонд «Защитники Отечества», который был создан по инициативе Президента России Владимира Путина и начал работу с 1 июня прошлого года.