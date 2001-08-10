Сахалинские следователи поздравили воспитанников детского центра с Новым годом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Каждый ребёнок ждёт Нового года. Это время надежд, чудес и радости. Особенно в этом нуждаются дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Им очень необходимы положительные эмоции.
Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области на протяжении многих лет сотрудничают и оказывают шефскую помощь Государственному казенному учреждению дополнительного образования «Центр содействия семейному устройству «Звездный».
В канун самого волшебного праздника в году сотрудники следственного управления посетили волшебное представление и поздравили воспитанников младших групп с Новым годом. Следователи пожелали малышам всего самого светлого и доброго, а также привезли в подарок несколько ящиков с фруктами.
Дети остались довольны подарками и тепло поблагодарили правоохранителей.
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