Тихоокеанское
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13:48, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские следователи поздравили воспитанников детского центра с Новым годом

Сахалинские следователи поздравили воспитанников детского центра с Новым годом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Каждый ребёнок ждёт Нового года. Это время надежд, чудес и радости. Особенно в этом нуждаются дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Им очень необходимы положительные эмоции.

Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области на протяжении многих лет сотрудничают и оказывают шефскую помощь Государственному казенному учреждению дополнительного образования «Центр содействия семейному устройству «Звездный».

В канун самого волшебного праздника в году сотрудники следственного управления посетили волшебное представление и поздравили воспитанников младших групп с Новым годом. Следователи пожелали малышам  всего самого светлого и доброго, а также привезли в подарок несколько ящиков с фруктами.  

Дети остались довольны подарками и тепло поблагодарили правоохранителей.

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