Лайфхаки от ВТБ: как уберечься от мошенников в период праздников?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Как уберечься от мошенников в период длинных праздников? Рассказывает Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

Начало декабря не отмечено существенным ростом числа мошеннических атак. С учетом развития банковских систем зашиты злоумышленникам становится всё сложнее достигать своих целей.

В последние дни декабря атаки со стороны мошенников будут усиливаться на фоне переключения внимания клиентов на предпраздничную суету, равно как и непосредственно в праздники, когда пользователи более расслаблены.

Поэтому важно не терять бдительности и не продолжать разговор, если он кажется вам подозрительным – зачем тратить на это свой отпуск? Не сообщайте вашу личную и персональную информацию, в т.ч. банковскую. Это довольно понятный и простой набор рекомендаций, которые помогут защитить ваши средства в большинстве случаев.

Большинство фишинговых атак связаны с акциями, «распродажей» подарков, организацией праздников, покупкой билетов в театр и кино и т.д. В сценариях телефонного мошенничества сейчас в топе – схемы, связанные с обращением якобы операторов связи. Ссылаясь на необходимость продлить договор сотовой связи или получить новогодние бонусы, они пытаются получить доступ в личный кабинет абонента и выманить коды доступа к различным сервисам, включая мобильный банкинг.

Мошенники нацелены на все категории клиентов, но чаще всего «попадаются» активные пользователи в возрасте 30-40 лет, которые охотнее совершают финансовые операции. Наибольшее количество атак приходится на банковских клиентов в возрасте от 35 до 44 лет (25%). Доля клиентов от 45 до 54 занимает около 20%, от 55 до 64 лет – 17%, от 25 до 34 лет и люди старшего поколения (от 65 лет) – по 14%.

В последнее время попадаться на уловки мошенников стала чаще и молодежь до 25 лет.