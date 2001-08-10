Лайфхаки от ВТБ: как уберечься от мошенников в период праздников?
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Как уберечься от мошенников в период длинных праздников? Рассказывает Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.
Начало декабря не отмечено существенным ростом числа мошеннических атак. С учетом развития банковских систем зашиты злоумышленникам становится всё сложнее достигать своих целей.
В последние дни декабря атаки со стороны мошенников будут усиливаться на фоне переключения внимания клиентов на предпраздничную суету, равно как и непосредственно в праздники, когда пользователи более расслаблены.
Поэтому важно не терять бдительности и не продолжать разговор, если он кажется вам подозрительным – зачем тратить на это свой отпуск? Не сообщайте вашу личную и персональную информацию, в т.ч. банковскую. Это довольно понятный и простой набор рекомендаций, которые помогут защитить ваши средства в большинстве случаев.
Большинство фишинговых атак связаны с акциями, «распродажей» подарков, организацией праздников, покупкой билетов в театр и кино и т.д. В сценариях телефонного мошенничества сейчас в топе – схемы, связанные с обращением якобы операторов связи. Ссылаясь на необходимость продлить договор сотовой связи или получить новогодние бонусы, они пытаются получить доступ в личный кабинет абонента и выманить коды доступа к различным сервисам, включая мобильный банкинг.
Мошенники нацелены на все категории клиентов, но чаще всего «попадаются» активные пользователи в возрасте 30-40 лет, которые охотнее совершают финансовые операции. Наибольшее количество атак приходится на банковских клиентов в возрасте от 35 до 44 лет (25%). Доля клиентов от 45 до 54 занимает около 20%, от 55 до 64 лет – 17%, от 25 до 34 лет и люди старшего поколения (от 65 лет) – по 14%.
В последнее время попадаться на уловки мошенников стала чаще и молодежь до 25 лет.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 00:33 Сегодня ЖК «Новый Лесснер» в СПб: квартиры, паркинги, цены
- 00:31 Сегодня Шкаф-кровать-диван: особенности моделей
10:01 Сегодня В Южно-Сахалинске открылась выставка "Неизвестный"
10:04 Сегодня От пусконаладочных работ до первых производственных рекордов: итоги года подводит аэровокзал "Южно-Сахалинск"
18:34 22 Декабря Цифровые госуслуги популярны на Сахалине
09:38 Вчера Пенсию за январь сахалинцы получат в январе 2024 года согласно обычному графику доставки
13:15 26 Декабря Разведчик Андрей Безруков посетил Южно-Сахалинск
16:01 22 Декабря В Южно-Сахалинске проходят интерактивные утренники для особенных детей
18:10 30 Ноября На Камчатке один из магазинов сети "Красное & белое" обвинили в торговле сигаретами неподалеку от школы
17:46 30 Ноября Сотрудница полиции на Сахалине обманом завладела квартирой жительницы Корсакова
10:23 4 Декабря В 2023 году Сахалинская таможня пресекла 31 попытку незаконного перемещения наркотических и сильнодействующих веществ
10:59 20 Декабря На Сахалине гражданин Таджикистана пытался дать взятку сотруднику ФСБ, чтобы его земляков побыстрее депортировали
Выбор редакции
- 10:01 Сегодня В Южно-Сахалинске открылась выставка "Неизвестный"
- 16:46 27 Декабря Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на новогодние праздники
- 09:20 27 Декабря Школьникам показали Сахалинскую ГРЭС-2 и рассказали о целевом обучении
- 15:42 26 Декабря В администрации Южно-Сахалинска обсудили вопросы поддержки бизнеса и развития конкуренции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?