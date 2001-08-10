Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии Нового года специалисты департамента социальной политики навестили семью Тетерятниковых. Социальная поддержка южносахалинцев - один из приоритетов в работе администрации города. В муниципалитете в числе прочих мер осуществляется адресная помощь семьям и молодым родителям с инвалидностью, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

У Виктории тяжелая форма ДЦП, но не смотря ни на что девушка ведет активный образ жизни, вместе с мужем Андреем воспитывает двоих маленьких дочек и является достаточно известным блогером на Сахалине.

- Такие семьи - пример большого жизнелюбия и крепких семейных ценностей. Администрация города всегда с заботой относится к людям с ограниченными возможностями здоровья и оказываем сопровождение по различным вопросам: от медицинских до бытовых, - отметила директор департамента социальной политики Эльвира Юркова.

Так, к новогоднему столу семье Тетерятниковых вручили сладкие подарки. А также большим сюрпризом стало поздравление Деда Морода и Снегурочки, которые подарили детям красивый, большой электромобиль, чтобы они могли кататься. Специалисты и волонтеры Центра молодежных инициатив подготовили новогоднюю программу и устроили настоящий праздник.