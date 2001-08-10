В Южно-Сахалинске идет подготовка к рейтинговому голосованию по благоустройству общественных территорий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители областного центра могут отдать свой голос за один из предложенных вариантов, а также предложить свою территорию, которая в следующем году может быть выдвинута на рейтинговое голосование федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» для реализации в 2025 году.

Опрос проходит до 20 января на сайте Госуслуг, где представлено четыре объекта.

1. Территория в районе пересечения ул. Железнодорожная — ул. Кузнечная — ул. Анивская;

2. Территория, расположенная западнее дома №102 по ул. Сахалинской (сквер Геологов);

3. Благоустройство зоны отдыха «Тимирязевское» (Ново-Александровск);

4. Территория, расположенная северо-западнее пересечения ул. Тихоокеанской и ул. Горького (свайное поле).

В отдельной графе участники опроса могут предложить свой вариант территории для благоустройства.

Напомним, областной центр с 2017 года участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). За счет его реализации был благоустроен ряд территорий, в том числе скверы Крузенштерна, Рудановского, Головнина, Невельского, Пушкина, Пограничников и Аллея энергетиков, сквер Авиаторов. Осенью этого года завершилось благоустройство территории северо-западнее пересечения пр. Мира и ул. Пуркаева. Здесь установлены скамейки, качели, оборудовано освещение, выполнено озеленение.