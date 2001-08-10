"Городская елка добра" перед Новым годом подарила чудо ещё двум южно-сахалинским школьникам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается реализация проекта «Городская ёлка добра». Напомним, в этом году в нём приняло участие рекордное количество человек. Вице-мэры, руководители структурных подразделений администрации, депутаты, представители бизнес-сообщества, неравнодушные горожане стали добрыми волшебниками для 50 детей, рассказали ТИА "Острова в городской администрации.
Сегодня, в преддверии школьных каникул, исполнились мечты еще двух юных горожан — учащихся школы №21 Эрика Шухяна и Виктора Сафроненко. Реализовать маленькое новогоднее чудо помогла директор департамента контроля в сфере закупок и финансов Екатерина Торговкина. В торжественной обстановке подарки детям передала заместитель директора департамента образования Южно-Сахалинска Светлана Захарова.
– Пусть подарки радуют вас, помогают и дальше хорошо учиться, быть успешными и участвовать в добрых делах, – обратилась к ребятам Светлана Захарова.
Эрик учится в 3 класса, является круглым отличником, принимает участие в школьных и городских мероприятиях. Занимается плаванием, каратэ, любит рассказывать стихи. Подарком для мальчика стала портативная колонка, которая поможет проявлять себя в творчестве.
– Очень приятно, что поздравили. Спасибо учительнице Анне Сергеевне за её добро, за то, что помогает учиться. Буду стараться и дальше получать только пятерки, – сказал Эрик Шухян.
– Огромная благодарность администрации города, благотворителям, которые уже не один год реализуют такой замечательный проект. Дети чувствуют, что их успехи отмечают. Это мотивирует быть полезными, достигать ещё больших высот, – отметила мама Эрика Кристине Казарян.
Витя Сафроненко — первоклассник, принимает активное участие в жизни школы. Вместе с родителями занимается волонтерской деятельностью — выезжает на побережья водоемов для сбора мусора. Увлекается шахматами, робототехникой. Осваивать новые направления школьнику поможет конструктор «Лего».
– Очень радостно, что перед Новым Годом Витю отметили за его знания, стремление учиться, быть активным и спортивным, – рассказал папа Виктора Владимир Сафроненко.
Благотворительный проект проходит в Южно-Сахалинске в четвертый раз. Его координатор – департамент информационной политики. Содействие оказывают специалисты департаментов культуры, образования, организационной работы, внутренней и социальной политики, Центр молодежных инициатив и др. Ежегодно участие в проекте «Городская ёлка добра» принимает мэр города Сергей Надсадин. Напомним, несколько дней назад в Южно-Сахалинске прошел большой праздник, который собрал участников проекта, благотворителей, сотрудников администрации.
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