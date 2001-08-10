В Сахалинской области ужесточили меры контроля за мигрантами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко провел рабочее совещание с руководителями региональных правоохранительных и надзорных органов, на котором обсуждены вопросы, связанные с миграционной ситуацией в Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

По результатам обсуждения принят ряд решений об ужесточении мер контроля за незаконно пребывающими на территории Сахалинской области иностранными гражданами, проведении комплекса совместных мероприятий по выявлению нарушений в этой сфере не только со стороны иностранных граждан, но и со стороны недобросовестных работодателей, жёсткому и принципиальному реагированию по всем фактам выявленных нарушений.