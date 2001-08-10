Сахалинский техникум сервиса передал 40 комплектов одежды в рамках проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Студенты и педагоги учреждения регулярно поддерживают проект «Сопричастность». В преддверии нового года посылки с 40 комплектами одежды будут переданы бойцам военной части Хомутово, которые вскоре отправятся в зону СВО, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Все вносят свой вклад в общее дело. Благодаря нашим мастерам и студентам, а также при поддержке большого количества людей — участниц объединений «Шьем для наших» и «Вяжем для наших», общественных организаций, депутатов Городской и Областной Думы, сенатора от Сахалинской области Андрея Хапочкина и многих других — сегодня адресно мы вручили комплекты одежды для наших бойцов, - подчеркнул директор Сахалинского техникума сервиса Денис Раздобреев.

Студенты техникума вместе с преподавателями изготавливают термобелье, толстовки, шапки, балаклавы и маскировочную одежду. Для пошива маскхалатов используется специальная ткань, которая защищает бойцов от обнаружения тепловизором противника. Представлен весь размерный ряд. Оставшийся материал также применяется в работе: его передают серебряным добровольцам для изготовления маскировочных сетей.

- Это очень удобная форма: она подойдет для людей разной комплекции. Ткань приятная, согревающая, на улице будет сохранять тепло. Плюс материал действительно защищает от тепловизоров - тоже очень полезное свойство. И в принципе надевается легко, быстро — то, что надо, - рассказал военнослужащий Тимофей Давыдов.

Как отмечают в Сахалинском техникуме сервиса, все предметы одежды тестируются в боевых условиях. Пожелания участников спецоперации всегда учитываются в пошиве новых комплектов.

Кроме того, к техникуму присоединились активисты движений «Шьем для наших» и «Вяжем для наших». Южносахалинки изготавливают теплые носки и рукавицы, которые также будут переданы бойцам.

Перечень необходимых вещей, которые всегда нужны в зоне СВО, размещен в официальном телеграм-канале. Пункты приема посылок в рамках проекта «Сопричастность» открыты в штабах общественной поддержки партии по ул. Дзержинского, 40/1, ул. Дзержинского, 23 (кабинет №325). Телефон для справок: 500-090, время работы с 10.00 до 19.00.

Центральный пункт сбора помощи при фонде «Защитники Отечества» расположен по адресу: г. Южно-Сахалинск, по ул. Больничная, 34. Посылки здесь принимают с 10.00 до 17.00. Дополнительная информация по телефону: 8 (900)-662-65-99.