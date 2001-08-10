Телефоны и планшеты: восемь поронайцев стали победителями краеведческой викторины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В середине декабря жители региона участвовали в краеведческой викторине в приложении «Острова. 65». Среди участников разыграли ценные призы: планшеты, телефоны и снегоходы.

Всего за неделю организаторы получили 51 634 ответа на вопросы о Сахалинской области, из них 34 372 были правильными. Те участники, которые верно отвечали на пять вопросов из пяти, автоматически становились победителями этапа и участниками розыгрыша крутых призов.

За 3 дня до Нового 2024 года поронайцы получили свой выигрыш из рук мэра Антона Карпукова. В ходе розыгрыша жители района стали обладателями новых планшетов и телефонов.

Поздравляем счастливчиков:

Алена Солончук

Анна Давыдова

Екатерина Алексеева

Елена Клепикова

Анна Савченко

Михаил Горин

Ольга Галанцева

Дмитрий Мехедов

Викторина «Острова.65» стала ярким событием в жизни Сахалинской области и показала, что интерес к истории и культуре родных островов растет. Как отметили организаторы, жители Поронайского района в ходе викторины забрали больше всех призов.

Напомним, что приложение «Острова.65» реализуются в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение», инициированного губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.