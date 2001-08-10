Тихоокеанское
информационное агентство
29 Декабря 2023
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14:29, | Новости общества Сахалина и Курил

Телефоны и планшеты: восемь поронайцев стали победителями краеведческой викторины

Телефоны и планшеты: восемь поронайцев стали победителями краеведческой викторины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В середине декабря жители региона участвовали в краеведческой викторине в приложении «Острова. 65». Среди участников разыграли ценные призы: планшеты, телефоны и снегоходы.
 
Всего за неделю организаторы получили 51 634 ответа на вопросы о Сахалинской области, из них 34 372 были правильными. Те участники, которые верно отвечали на пять вопросов из пяти, автоматически становились победителями этапа и участниками розыгрыша крутых призов.
 
За 3 дня до Нового 2024 года поронайцы получили свой выигрыш из рук мэра Антона Карпукова. В ходе розыгрыша жители района стали обладателями новых планшетов и телефонов.
 
Поздравляем счастливчиков: 
Алена Солончук
Анна Давыдова
Екатерина Алексеева
Елена Клепикова
Анна Савченко
Михаил Горин
Ольга Галанцева
Дмитрий Мехедов
 
Викторина «Острова.65» стала ярким событием в жизни Сахалинской области и показала, что интерес к истории и культуре родных островов растет. Как отметили организаторы, жители Поронайского района в ходе викторины забрали больше всех призов.
 
Напомним, что приложение «Острова.65» реализуются в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение», инициированного губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

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