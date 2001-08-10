Елена Касьянова исполнила желание 11-летней девочки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Юная сахалинка написала письмо Деду Морозу с просьбой подарить ей учебный манекен для причесок и большой набор детской косметики. Председатель облдумы сняла открытку с «Елки желаний», установленной в здании Правительства области, с желанием девочки.
Каждый год в благотворительном проекте "Елка желаний" участвуют тысячи людей по всей стране. В декабре по всей России "Елки желаний" украшаются новогодними открытками и шарами с пожеланиями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также ребят из многодетных и малообеспеченных семей, тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, и тех, чьи отцы участвуют в специальной военной операции. В письмах, адресованных Деду Морозу, ребята рассказывают, какой подарок хотят получить на Новый год.
Благодаря акции, представители органов власти, бизнеса и все неравнодушные граждане могут помочь нуждающимся, исполнить новогодние желания.
Нурсана, в гости к которой пришла председатель облдумы Елена Касьянова, из многодетной семьи. Несмотря на недуг, девочка разносторонне увлеченная: она рисует картины и лепит поделки из пластилина, печет сладости и делает прически, макияж. Хорошо учится в школе.
- Я с огромным удовольствием исполнила желание Нурсаны. Пусть это поможет ей стать лучшим мастером, реализовать себя как талантливого стилиста, - сказала Елена Касьянова. – Очень важно, чтобы дети как можно дольше сохраняли веру в волшебство. А такие события в преддверии праздника еще сильнее помогают понять, что чудеса возможны.
Отметим, «Елка желаний» проводится с 2018 года. В преддверии новогодних праздников ее запускает благотворительный фонд «Мечтай со мной», который входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Участие в этой благотворительной акции принимают Президент, члены Правительства России, главы регионов, общественные деятели и все, кто хочет сделать подарок детям. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные открытками с детскими мечтами.
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