Елена Касьянова исполнила желание 11-летней девочки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Юная сахалинка написала письмо Деду Морозу с просьбой подарить ей учебный манекен для причесок и большой набор детской косметики. Председатель облдумы сняла открытку с «Елки желаний», установленной в здании Правительства области, с желанием девочки.

Каждый год в благотворительном проекте "Елка желаний" участвуют тысячи людей по всей стране. В декабре по всей России "Елки желаний" украшаются новогодними открытками и шарами с пожеланиями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также ребят из многодетных и малообеспеченных семей, тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, и тех, чьи отцы участвуют в специальной военной операции. В письмах, адресованных Деду Морозу, ребята рассказывают, какой подарок хотят получить на Новый год.

Благодаря акции, представители органов власти, бизнеса и все неравнодушные граждане могут помочь нуждающимся, исполнить новогодние желания.

Нурсана, в гости к которой пришла председатель облдумы Елена Касьянова, из многодетной семьи. Несмотря на недуг, девочка разносторонне увлеченная: она рисует картины и лепит поделки из пластилина, печет сладости и делает прически, макияж. Хорошо учится в школе.

- Я с огромным удовольствием исполнила желание Нурсаны. Пусть это поможет ей стать лучшим мастером, реализовать себя как талантливого стилиста, - сказала Елена Касьянова. – Очень важно, чтобы дети как можно дольше сохраняли веру в волшебство. А такие события в преддверии праздника еще сильнее помогают понять, что чудеса возможны.

Отметим, «Елка желаний» проводится с 2018 года. В преддверии новогодних праздников ее запускает благотворительный фонд «Мечтай со мной», который входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Участие в этой благотворительной акции принимают Президент, члены Правительства России, главы регионов, общественные деятели и все, кто хочет сделать подарок детям. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные открытками с детскими мечтами.