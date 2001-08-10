13:39, | Новости общества Сахалина и Курил
Предпринимателей Поронайского района наградили за новогоднее оформление оформление
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Администрации Поронайского городского округа подвели итоги ежегодного смотра-конкурса на лучшее праздничное оформление объектов потребительского рынка "Новогодние огни - 2024".
В этом году на конкурс поступило 18 заявок. Жюри оценивало оригинальное оформление витрин, интерьеров и прилегающей территории объекта, творческий подход, эстетичность.
Призовое I место:
минимаркет «Столичный» (ООО «Рислинг»);
магазин «Времена года» ( ИП Мигунов Г.А.).
Призовое II место:
супермаркет «Первый» (ООО «Амида»);
магазин «Белорусский фирменный» (ИП Федоренко Д.В.).
Призовое III место:
Супермаркет «Столичный» (ООО «Сахмаркет»);
магазин «Северянка» (ИП Ким И. Ч.).
«Приз зрительских симпатий» определен по итогам зрительского интернет голосования в социальных сетях.
I место:
ресторан «Бриз» (ООО «Рассвет плюс»);
магазин «Валентина» (ИП Кобельчук Е.Н.);
II место:
павильон «Старый вокзал» (ИП Колобанова Е.А.);
магазин «Эконом» (ИП Иванова А.В.).
III место:
студия «LakMe» (Мелехова Е.И.);
магазин «Эдельвейс» (ООО «Эдельвейс»).
Благодарственные письма Администрации Поронайского городского округа были вручены участникам конкурса:
магазин «Монерон» (ООО «Монерон»);
магазин «Полянка» (ИП Мужайло Т.Б.);
магазин «Метиз» (ИП Игонова В.С.);
магазин «Виктор» (ИП Им Те Ги);
магазин «Пес и кот» (ИП Сысуева О.В.);
павильон «Сахалинская рыбка» (ООО «Рыбный мир»).
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