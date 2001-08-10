В Южно-Сахалинске продолжается заливка катков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На новогодних каникулах в областном центре планируется открыть 18 бесплатных муниципальных катков. Заливка площадок проходит в несколько этапов, поэтому преждевременный выход на лед может быть травмоопасен. Кроме того, поврежденный лед будет необходимо заливать заново, что скажется на сроках открытия катка, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сейчас готовность городских катков к предстоящему сезону продолжает проверять комиссия во главе с руководителем департамента по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска. Площадки планируется открывать 1 января. Они расположены по следующим адресам:
ул. Авиационная, 74-Б, 76-Б;
ул. Вокзальная, 7,9;
ул. Железнодорожная, 91;
пр. Мира, 428А (стадион «Медик» на территории областной больницы);
ул. Тихоокеанская, 14А;
ул. Украинская, 22, 22А;
ул. Украинская, 119;
п/р Луговое, ул. Гайдука, 5;
п/р Ново-Александровск (сквер «Молодежный»)
п/р Ново-Александровск, ул. 30 лет Победы, 7;
п/р Ново-Александровск, ул. Науки, 2;
п/р Октябрьское, ул. Южная, 22, 24;
с. Березняки, ул. Крайняя, 8А;
с. Дальнее, ул. Монетная и Рассветная южнее дома №9 по ул. Монетной;
с. Ключи, ул. Советская, 22;
с. Синегорск, ул. Горная, 1А;
с. Старорусское, в районе пересечения ул. Центральной и Школьной;
возле школы №22.
О состоянии катков жители могут сообщать по телефону 30-06-34.
Отметим, на катке «Медик», который расположен на территории областной больницы, будет оборудован пункт проката коньков. На сегодня это самая большая ледовая площадка в Южно-Сахалинске. В этом году по поручению мэра Сергея Надсадина в городе будет открыт дополнительный каток для массового катания — возле школы №22 в 9 микрорайоне.
Добавим, также на новогодних праздниках будут работать два катка в парке - на стадионе «Космос» и за игровым комплексом «Электрон» (будет организован прокат коньков).
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