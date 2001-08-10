Власти Южно-Сахалинска в праздничные дни уделят особое внимание качеству содержания скверов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мероприятия в рамках зимнего содержания скверов и общественных пространств продолжатся и в праздничные дни в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
По информации управления охраны окружающей среды и озеленения, комплексные работы будут проводиться на 48 объектах, расположенных как в центральной части города, так и в селах и планировочных районах.
Работы включают в себя расчистку от снега и наледи пешеходных дорожек как механизированным способом, так и вручную. Также снег сметают с малых архитектурных форм. Дорожки, где образуется гололед, обрабатывают.
Кроме этого, производится вывоз снега. Во время расчистки снег складируют в специально отведенных местах так, чтобы массы не создавали неудобства для свободного передвижения пешеходов, а также не вредили зеленым насаждениям. Ранее в рамках подготовки к зимнему периоду были произведены работы по укрытию живых изгородей и деревьев.
- Работа по расчистке общественных пространств проводится на постоянной основе, включая дни новогодних каникул, чтобы горожане могли с комфортом проводить время на свежем воздухе, посещать скверы, гулять с детьми, - отметила начальник отдела содержания озелененных территорий МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска» Алена Гвоздева.
Также в предстоящие праздничные дни специалистами департамента общественной безопасности и контроля будет осуществляться постоянный мониторинг состояния скверов и общественных пространств города. Помимо качества расчистки, особое внимание проверяющие уделяют состоянию элементов благоустройства, малых архитектурных форм, урн и т.д.
- Чтобы наши скверы оставались комфортными, чистыми и уютными мы активно взаимодействуем с подрядчиком. Следим, чтобы расчистка производилась своевременно, дорожки для пешеходов были безопасными, урны освобождались по мере их наполнения. При выявлении - нарушения актируются и их передают в подведомственные учреждения для реагирования в рамках контракта, - подчеркнул директор департамента общественной безопасности и контроля Андрей Сгибнев.
О случаях нарушения Правил благоустройства можно сообщать на сервис Сахалин.онлайн. Работа с каждым сигналом и обращением проходит в индивидуальном порядке.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
18:34 22 Декабря Цифровые госуслуги популярны на Сахалине
09:38 Вчера Пенсию за январь сахалинцы получат в январе 2024 года согласно обычному графику доставки
13:15 26 Декабря Разведчик Андрей Безруков посетил Южно-Сахалинск
16:01 22 Декабря В Южно-Сахалинске проходят интерактивные утренники для особенных детей
18:10 30 Ноября На Камчатке один из магазинов сети "Красное & белое" обвинили в торговле сигаретами неподалеку от школы
17:46 30 Ноября Сотрудница полиции на Сахалине обманом завладела квартирой жительницы Корсакова
10:23 4 Декабря В 2023 году Сахалинская таможня пресекла 31 попытку незаконного перемещения наркотических и сильнодействующих веществ
10:59 20 Декабря На Сахалине гражданин Таджикистана пытался дать взятку сотруднику ФСБ, чтобы его земляков побыстрее депортировали
Выбор редакции
- 10:01 Сегодня В Южно-Сахалинске открылась выставка "Неизвестный"
- 16:46 27 Декабря Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на новогодние праздники
- 09:20 27 Декабря Школьникам показали Сахалинскую ГРЭС-2 и рассказали о целевом обучении
- 15:42 26 Декабря В администрации Южно-Сахалинска обсудили вопросы поддержки бизнеса и развития конкуренции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?