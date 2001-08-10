Власти Южно-Сахалинска в праздничные дни уделят особое внимание качеству содержания скверов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятия в рамках зимнего содержания скверов и общественных пространств продолжатся и в праздничные дни в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По информации управления охраны окружающей среды и озеленения, комплексные работы будут проводиться на 48 объектах, расположенных как в центральной части города, так и в селах и планировочных районах.

Работы включают в себя расчистку от снега и наледи пешеходных дорожек как механизированным способом, так и вручную. Также снег сметают с малых архитектурных форм. Дорожки, где образуется гололед, обрабатывают.

Кроме этого, производится вывоз снега. Во время расчистки снег складируют в специально отведенных местах так, чтобы массы не создавали неудобства для свободного передвижения пешеходов, а также не вредили зеленым насаждениям. Ранее в рамках подготовки к зимнему периоду были произведены работы по укрытию живых изгородей и деревьев.

- Работа по расчистке общественных пространств проводится на постоянной основе, включая дни новогодних каникул, чтобы горожане могли с комфортом проводить время на свежем воздухе, посещать скверы, гулять с детьми, - отметила начальник отдела содержания озелененных территорий МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска» Алена Гвоздева.

Также в предстоящие праздничные дни специалистами департамента общественной безопасности и контроля будет осуществляться постоянный мониторинг состояния скверов и общественных пространств города. Помимо качества расчистки, особое внимание проверяющие уделяют состоянию элементов благоустройства, малых архитектурных форм, урн и т.д.

- Чтобы наши скверы оставались комфортными, чистыми и уютными мы активно взаимодействуем с подрядчиком. Следим, чтобы расчистка производилась своевременно, дорожки для пешеходов были безопасными, урны освобождались по мере их наполнения. При выявлении - нарушения актируются и их передают в подведомственные учреждения для реагирования в рамках контракта, - подчеркнул директор департамента общественной безопасности и контроля Андрей Сгибнев.

О случаях нарушения Правил благоустройства можно сообщать на сервис Сахалин.онлайн. Работа с каждым сигналом и обращением проходит в индивидуальном порядке.