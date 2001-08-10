От пусконаладочных работ до первых производственных рекордов: итоги года подводит аэровокзал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для новой воздушной гавани областного центра 2023 год стал богатым на события. Зима и весна в здании прошли в «лесах». Уже в августе аэровокзальный комплекс принял первых путешественников. К декабрю число обслуженных в терминале пассажиров превысило отметку в полмиллиона, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.

Последние семь месяцев до открытия строители посвятили отделочным работам и монтажу оборудования. Команда поставила перед собой амбициозную задачу: сделать крупнейшую авиагавань на Дальнем Востоке самой технологичной и комфортной. Каждый элемент должен был работать на безопасность и высокое качество обслуживания пассажиров и самолётов.

К марту инженеры полностью смонтировали конвейерную ленту в багажном отделении. Её протяжённость составила около 1 000 метров. На отдельных участках установили интроскопы и специальные датчики. Это оборудование стало основой для автоматизированной системы безопасности в подразделении. Сегодня она включает в себя 5 уровней досмотра.

«С помощью этих интроскопов сотрудники службы транспортной (авиационной) безопасности в час могут проверить около 1 000 единиц багажа. Благодаря оборудованию мы можем изменить ракурс, разрешение картинки или её размер. Это позволяет нам детально рассмотреть содержимое сумки и определить: есть там запрещённые предметы или нет. Автоматизированный досмотр упрощает процесс. Инспекторы вручную проверяют багаж нечасто, ещё реже – привлекают пассажиров», – отметил начальник СТАБ АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Алексей Титов.

Зону регистрации параллельно с этим оснащали стойками. Всего их – 24. С момента открытия они работают в автоматическом режиме и поддерживают отечественные программы. Сведения с них стекаются в центр обработки данных и отсюда распределяются по остальным службам.

Оборудование и программное обеспечение центра являются отечественными разработками. В его составе сегодня действуют телекоммуникационные стойки, система телефонии, операторов связи, кластер серверов с возможностью виртуализации. Последний позволяет удалённо осуществлять документооборот, контролировать все процессы, что происходят в здании.

В июне сотрудники аэровокзала провели тестовые испытания телескопических трапов. В терминале их смонтировали ещё в 2022 году. После чего работники комплекса прошли теоретические курсы. Практику организовали в домашней авиагавани. Тренировки проходили вплоть до открытия.

Сегодня главные воздушные ворота обслуживают с помощью телетрапов практически каждый рейс. Благодаря переходным мостам в конструкции, услуги телескопических трапов предоставляют не только широкофюзеляжным дальнемагистральным самолётам, но и воздушным судам малой, средней вместимости. В этом сотрудники аэровокзала также убедились во время тестовых испытаний.

«Для Южно-Сахалинска телескопические трапы – совершенно новая технология. Для многих наших сотрудников тоже. Было увлекательно осваивать работу с этим оборудованием. Тем более, что оно у нас одно из передовых. Интересный нюанс: наши телетрапы можно использовать ещё и для подачи электроэнергии на воздушное судно. Это позволяет сэкономить ресурс самолёта во время стоянки и снизить его влияние на экологию. Благодаря одному устройству решаем сразу три вопроса: скорость, качество обслуживания и экологичность», - подчеркнул директор производства АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Данила Коновалов.

В июле, когда в операционном зале и стерильной зоне завершилась отделка, в оформление терминала стали внедрять интерьерные решения. Общие стилистические приёмы для концессий аэровокзала создали дизайнеры из Москвы. В основе концепции – природная красота Сахалина, его климатические особенности, потому и в оформлении преобладали природные материалы.

Чтобы передать атмосферу дикого леса, архитекторы использовали деревянные брусья, бамбуковые стволы, камни, стекло, искусственные растения. На первом этаже операционного зала инженеры смонтировали плавную деревянную волну. Крыша лекальной формы изящно накрыла ресторан, кафе и магазин на выходе из терминала. Киоски в стерильной зоне по периметру обрамили лианами. Согласно айдентике, в кафе обустроили настоящий сад с фотозоной.

«Сахалин прекрасен своей дикой красотой. Иногда суровой, иногда почти тропической. Нам хотелось, чтобы этот природный дух чувствовался с первых минут в аэровокзале. С дизайнерами мы разработали такой дизайн-код, благодаря которому терминал из бездушного металлического здания превращался в светлый, зелёный, максимально живой лес», - поделился начальник неавиационной коммерции АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Александр Струнин.

С января по август параллельно со строительными работами в аэровокзале проходило обучение будущих сотрудников. Первой укомплектовали службу транспортной (авиационной) безопасности. В феврале обучение по этому направлению прошли 39 человек. К открытию численность сотрудников этого подразделения увеличили практически вдвое.

Инспекторы и диспетчеры СТАБ освоили такие дисциплины, как «Предотвращение несанкционированного доступа в контролируемую зону аэропорта», «Технология выборочного контроля пассажиров», «Предполётный досмотр», «Радиационная безопасность».

Сотрудники службы организации пассажирских перевозок также прошли обучающие курсы. Причём, сразу по нескольким профилям. К запуску аэровокзала работники получили специальности центровщиков, диспетчеров по загрузке, агентов информации и регистрации. Кроме базовых дисциплин для каждого подразделения сотрудники освоили общую программу по гостеприимству.

Первый рейс аэровокзал обслужил 7 августа. Терминал принял самолёт авиакомпании «Россия» из Москвы. В честь этого на территории комплекса прошли праздничные мероприятия. Воздушное судно встретили водной аркой, в операционном зале для пассажиров провели праздничный концерт. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и председатель совета директоров АО «Восточные Ворота Страны» Алексей Васильченко перерезали символическую ленту.

«Мы упорно работали над проектом полтора года, чтобы сделать терминал лучшим на Дальнем Востоке. Считаю, нам это удалось. Мы использовали передовое технологичное оборудование. Это нужно было для того, чтобы создать максимально комфортные условия для пассажиров. Как следствие, увеличить туристический поток и привлекательность региона», - отметил во время вступительной речи председатель совета директоров АО «Восточные Ворота Страны» Алексей Васильченко.

Уже в конце августа аэровокзальный комплекс обслужил легендарный лайнер – Боинг 747–400. Из-за размеров самолёт получил второе название – «Королева неба». На борту двухпалубного воздушного судна с комфортом разместились 522 человека. Авиакомпания «Россия» вывела этот самолёт из консервации только для четырёх рейсов по направлениям «Москва-Южно-Сахалинск» и «Южно-Сахалинск-Москва».

«Королеву неба» поставили на маршрут в связи с высоким спросом на билеты. Сахалинцы спешили на остров к началу учебного года. За два дня только по этим рейсам сотрудники аэровокзала обслужили более 2 000 пассажиров. Для оперативной работы службы использовали все необходимые технологии. В том числе, телетрапы.

«Мы стремимся предоставить пассажирам максимальное удобство. Наше партнёрство с авиакомпанией «Россия» позволило вывести самый большой лайнер их флота именно на Сахалин. Новый аэровокзал позволяет быстро и с комфортом обслуживать как небольшие воздушные суда, так и легендарных гигантов, как Боинг 747-400», - подметил и.о. генерального директора АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

Для удобства пассажиров сотрудники терминала месяц за месяцем повышали уровень обслуживания. Так, в ноябре в стерильной зоне открылся бизнес-зал. Его площадь составила 492 квадратных метра. Компактную территорию оборудовали всем необходимым для комфортного ожидания рейса. В лаунж-зоне расположили индивидуальные кресла и диванные группы. Для детей и родителей обустроили детскую комнату. Для предпринимателей – коворкинг и переговорную комнату.

На фуршетной линии бизнес-зоны пассажирам доступны закуски, горячее, десерты и напитки, в том числе, алкогольные. В душевой – индивидуальные гигиенические наборы. Любой пассажир может воспользоваться здесь бесплатным Интернетом, расслабиться за просмотром спутникового телевидения или чтения прессы.

«В нашем аэровокзале мы создаём такие условия, чтобы удовлетворить потребности каждого. Первоклассный сервис и гостеприимство в терминале переплетаются с лучшими технологиями. Благодаря этому в новом бизнес-зале мы готовы предоставлять услуги на высшем уровне», – отметил начальник неавиационной коммерции АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Александр Струнин.

На привокзальной площади к концу года открылась просторная парковка. После реконструкции территорию площадью 15 500 квадратных метров разделили на три зоны: для долгосрочной, кратковременной стоянки, а также парковки общественного транспорта (автобусов и такси). Всего – 460 машиномест.

К концу декабря здесь смонтировали всё необходимое оборудование: парковочные стойки, шлагбаумы, автоматизированные кассы оплаты. Для контроля за безопасностью комплекс оснастили системой видеонаблюдения.

Постепенно аэровокзал наращивал и частоту полётов. Совместно с авиакомпаниями «Россия» и «Аврора» крупнейший на Дальнем Востоке терминал увеличил число рейсов из Южно-Сахалинска в Благовещенск и Красноярск.

Так, количество перелётов между островной и приамурской столицами увеличилось вдвое. Согласно осенне-зимнему расписанию воздушные суда выполняли рейсы между этими городами 6 раз в неделю. По направлению в Красноярск прибавилось 2 полёта.

Кроме того, на период новогодних праздников дополнительные перелёты по маршруту «Москва-Южно-Сахалинск» ввела авиакомпания «Аэрофлот». Сотрудники аэровокзала будут обслуживать воздушные суда московских рейсов, как летом, два-три раза в день. Такое решение было принято в связи с повышенным спросом на билеты по этому направлению среди жителей и гостей региона.

К декабрю пассажиропоток аэровокзального комплекса превысил пятьсот тысяч человек. Полумиллионного путешественника сотрудники обслужили спустя 4 месяца с момента запуска, 19 декабря.

19 декабря главная воздушная гавань региона поздравила полумиллионного путешественника. Это число пассажиров новый терминал обслужил чуть больше, чем за пять месяцев, с момента запуска в августе. Почётное звание получила Елена Полозюк. Она прилетела в Южно-Сахалинск из Хабаровска рейсом HZ-5626 авиакомпании «Аврора». В честь этого события руководство аэровокзала подарило девушке сертификат на проход через бизнес-зал и сувенирную продукцию.

«Полумиллионный пассажир для нашего аэровокзала – важная отметка. Этот показатель – отличный результат для пяти месяцев работы. В новогодние праздники ждём активный рост пассажиропотока. Готовы принять путешественников радушно. Работу по развитию маршрутной сети мы продолжим. В том числе, совместно с авиакомпанией «Аврора», для которой мы являемся базовым аэропортом», - поделился планами и.о. генерального директора АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

В планах по развитию маршрутной сети на следующий год – запуск сразу трёх новых рейсов в Якутск, Санкт-Петербург и Сочи. Периодичность полётов будет варьироваться от двух до трёх раз в неделю. Отдохнуть перед путешествием пассажиры смогут в ВИП-зоне. Новое пространство повышенного комфорта в терминале также откроют в 2024 году.