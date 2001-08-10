МТС Лейбл запускает онлайн-курс для старта в музыкальной индустрии для подростков Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Цифровая экосистема МТС открывает бесплатную образовательную программу поддержки талантов в сфере музыки на онлайн-платформе «Поколение М». Слушатели узнают об основах сонграйтинга, научатся находить свою авторскую вокальную манеру и освоят навыки обработки треков, используя мобильные приложения. По итогам обучения молодые артисты создадут собственные треки, а автор лучшей работы выпустит совместную композицию с артистами МТС Лейбла на МТС Музыке.

Преподавателями музыкального онлайн-курса выступили популярные музыканты, среди которых группа IOWA, а также артисты МТС Лейбла – группы Jane Air и Settlers. В рамках курса наставники делятся своим опытом и знаниями в музыкальной индустрии, дают полезные советы в становлении собственного стиля, разбирают приемы в вокале и саунд-дизайне. Курс рассчитан на начинающих исполнителей 12-18 лет. Обучение бесплатное по регистрации на платформе Поколение М.

По итогам программы обучения молодые музыканты запишут кавер или трек с авторским материалом. Наиболее яркий участник программы получит возможность выпустить совместную композицию с артистами – преподавателями курса. Победителей объявят в июне 2024 года.