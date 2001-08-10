Тихоокеанское
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16:50, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске мужчины чаще женщин согласны на "черную" зарплату

В Южно-Сахалинске мужчины чаще женщин согласны на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей Южно-Сахалинска, согласных на полуофициальное трудоустройство или работу без оформления с «черной» зарплатой, меньше, чем сторонников честных трудовых отношений. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Сейчас, в период дефицита рабочей силы в крупных отраслях экономики, соискатели на рынке труда чувствуют себя более уверенно: 41% опрошенных жителей Южно-Сахалинска не согласятся на предложение трудоустройства по «серой» или «черной» схеме. Готовых работать на условиях, противоречащих ТК РФ, — 34%. Причем мужчин, согласных на зарплату в конверте, больше, чем женщин (47 и 22% соответственно).

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