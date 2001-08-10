В новогодние каникулы горожане могут отправиться в путешествие по праздничному Южно-Сахалинску
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии праздников городской культурно-туристический центр представил несколько новых экскурсионных программ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Проникнуться атмосферой позволят экскурсии «Новогодний экспресс» и «Новогодняя перезагрузка». По словам директора центра Андрея Сухоноса, это ответ на большой интерес к деятельности КТЦ со стороны горожан. Только в этом году экскурсии посетили порядка 13 тысяч человек. В канун праздников, а также в период новогодних каникул южносахалинцы и гости областной столицы могут стать участниками нескольких программ: автобусные и пешие прогулки по городу, квесты, иммерсивные экскурсии.
Главная новинка зимы - программа «Новогодняя перезагрузка» - продемонстрирует жителям и гостям города вечерний Южно-Сахалинск. В течение 1,5 часов из окна комфортабельного автобуса гости увидят празднично украшенные улицы, современные световые решения на зданиях города — например, гобо-проекции. Кроме того, участников экскурсии ждут веселые игры с героями новогодних праздников - Дедом Морозом и Снегурочкой.
- Мы проедем по центральным улицам, увидим главный новогодний символ — нарядные елки нашего города. В ходе программы гости узнают о значимых исторических событиях, удивительных фактах о Южно-Сахалинске, а также о праздничных традициях. Отмечу, каждая экскурсия индивидуальна, - рассказала и. о. заведующего отделом организации мероприятий и экскурсионного обслуживания культурно-туристического центра Южно-Сахалинска Татьяна Силачева.
Для школьников подготовлена дневная праздничная программа «Новогодний экспресс». Также в числе предновогодних мероприятий КТЦ - иммерсивная экскурсия «Праздник, который все ждут!». Она позволит взглянуть на областной центр с необычной стороны. В финале прогулки участники события могут отправить открытку в любую точку страны. На иммерсивной экскурсии «24-й кадр» горожане могут не только пополнить багаж краеведческих знаний, но и поучаствовать в съемке новогоднего поздравления.
Кроме того, КТЦ на регулярной основе проводит обзорные экскурсии по Южно-Сахалинску, тематические экскурсии «Тайны штаба охранных войск», «Морские судьбы» и др. Ознакомиться с подробной информацией, а также записаться на мероприятия можно на сайте культурно-туристического центра. Также заявки принимаются по телефону 8 (4242) 210-310.
Телеграм-канал культурно-туристического центра.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:38 Сегодня Пенсию за январь сахалинцы получат в январе 2024 года согласно обычному графику доставки
10:52 Сегодня Валерий Лимаренко исполнил новогоднее желание юного сахалинца
15:00 Сегодня Военные 39-ой отдельной гвардейской мотострелковой Краснознамённой бригады осуществили мечты маленьких сахалинцев
14:21 Сегодня В Южно-Сахалинске 76 выпускников детских домов отметили новоселье
18:34 22 Декабря Цифровые госуслуги популярны на Сахалине
13:07 21 Декабря В северных и центральных районах Сахалина ожидается аномально холодная погода
16:01 22 Декабря В Южно-Сахалинске проходят интерактивные утренники для особенных детей
13:15 26 Декабря Разведчик Андрей Безруков посетил Южно-Сахалинск
18:10 30 Ноября На Камчатке один из магазинов сети "Красное & белое" обвинили в торговле сигаретами неподалеку от школы
17:46 30 Ноября Сотрудница полиции на Сахалине обманом завладела квартирой жительницы Корсакова
10:23 4 Декабря В 2023 году Сахалинская таможня пресекла 31 попытку незаконного перемещения наркотических и сильнодействующих веществ
10:59 20 Декабря На Сахалине гражданин Таджикистана пытался дать взятку сотруднику ФСБ, чтобы его земляков побыстрее депортировали
Выбор редакции
- 16:46 Вчера Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на новогодние праздники
- 09:20 Вчера Школьникам показали Сахалинскую ГРЭС-2 и рассказали о целевом обучении
- 15:42 26 Декабря В администрации Южно-Сахалинска обсудили вопросы поддержки бизнеса и развития конкуренции
- 09:52 26 Декабря Дороги Южно-Сахалинска активно чистят от снега
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?