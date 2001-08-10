В новогодние каникулы горожане могут отправиться в путешествие по праздничному Южно-Сахалинску

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии праздников городской культурно-туристический центр представил несколько новых экскурсионных программ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Проникнуться атмосферой позволят экскурсии «Новогодний экспресс» и «Новогодняя перезагрузка». По словам директора центра Андрея Сухоноса, это ответ на большой интерес к деятельности КТЦ со стороны горожан. Только в этом году экскурсии посетили порядка 13 тысяч человек. В канун праздников, а также в период новогодних каникул южносахалинцы и гости областной столицы могут стать участниками нескольких программ: автобусные и пешие прогулки по городу, квесты, иммерсивные экскурсии.

Главная новинка зимы - программа «Новогодняя перезагрузка» - продемонстрирует жителям и гостям города вечерний Южно-Сахалинск. В течение 1,5 часов из окна комфортабельного автобуса гости увидят празднично украшенные улицы, современные световые решения на зданиях города — например, гобо-проекции. Кроме того, участников экскурсии ждут веселые игры с героями новогодних праздников - Дедом Морозом и Снегурочкой.

- Мы проедем по центральным улицам, увидим главный новогодний символ — нарядные елки нашего города. В ходе программы гости узнают о значимых исторических событиях, удивительных фактах о Южно-Сахалинске, а также о праздничных традициях. Отмечу, каждая экскурсия индивидуальна, - рассказала и. о. заведующего отделом организации мероприятий и экскурсионного обслуживания культурно-туристического центра Южно-Сахалинска Татьяна Силачева.

Для школьников подготовлена дневная праздничная программа «Новогодний экспресс». Также в числе предновогодних мероприятий КТЦ - иммерсивная экскурсия «Праздник, который все ждут!». Она позволит взглянуть на областной центр с необычной стороны. В финале прогулки участники события могут отправить открытку в любую точку страны. На иммерсивной экскурсии «24-й кадр» горожане могут не только пополнить багаж краеведческих знаний, но и поучаствовать в съемке новогоднего поздравления.

Кроме того, КТЦ на регулярной основе проводит обзорные экскурсии по Южно-Сахалинску, тематические экскурсии «Тайны штаба охранных войск», «Морские судьбы» и др. Ознакомиться с подробной информацией, а также записаться на мероприятия можно на сайте культурно-туристического центра. Также заявки принимаются по телефону 8 (4242) 210-310.

Телеграм-канал культурно-туристического центра.