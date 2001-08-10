Военные 39-ой отдельной гвардейской мотострелковой Краснознамённой бригады осуществили мечты маленьких сахалинцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках Всероссийской акции «Елка желаний» сахалинским военным выпала возможность исполнить мечту маленького Димы — стать танкистом. Для него была организована экскурсия в воинскую часть в Хомутово, 39-ой отдельной гвардейской мотострелковой Краснознамённой бригады. В конце мероприятия юному танкисту подарили модель советского легендарного тяжёлого танка времён Великой Отечественной Войны КВ-1, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи.

Почётное наименование бригаде присвоено за массовые отвагу и героизм, мужество и стойкость, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов. Для родителей и самого мальчика отзывчивость военных, которые доблестно защищают нашу страну, стала большим сюрпризом.

«Уже как 4 года Дима мечтает стать танкистом. Он собирает модели танков, у него несколько коллекций из дерева, глины и не только. Когда мне позвонили, я была в шоке. Я специально не говорила сыну, чтобы не испортить сюрприз. Уверена, что сегодняшний день Диме запомнится надолго, потому что исполнилась его заветная мечта. Он мечтает стать военным, танкистом, мечтает давно. Спасибо всем, за такой праздник», - поделилась эмоциями мама ребенка Екатерина.

Военные 39-ой отдельной гвардейской мотострелковой Краснознамённой бригады 68-й армейского корпуса постоянно участвуют в новогодних акциях-раздают детям сладкие подарки, поздравляют с Новым годом. Каждый год военнослужащие берут несколько мечт и с всероссийской «Елки желаний». В этом году военным попало два желания с мечтой побыть членом экипажа настоящего танка. Одно из них в рамках акции, второе- от ребенка военнослужащего, Тимура, чей отец героически погиб в зоне СВО. Офицеры сразу взялись за дело–приготовили шлема для юных танкистов, собрали подарки и лучший экипаж.

«Мы изначально знали, что если будет такая мечта у ребенка, то мы с удовольствием ее исполним. Вопрос даже не обсуждался. Один из членов экипажа танка, которой проводил Диме экскурсию, установил мировой рекорд в танковом биатлоне в 2018 году. Ему удалось разогнать танк до 84 км/ч. В данный момент этот рекорд не побит. Думаем, что у мальчишек и их родителей будет масса положительных впечатлений», - рассказал офицер войсковой части Павел Степанов.

Отметим, акция «Ёлка желаний» проводится с 2018 года по всей России, и каждый год объединяет тысячи неравнодушных людей, готовых творить добрые дела. Желания участников акции, размещенные на сайте елкажеланий. рф, исполняют представители органов власти, бизнеса и граждане, которые хотят присоединиться к благотворительному проекту. За все время акции исполнены желания более 100 тысяч детей по всей стране. В этом году всероссийская акция проводится под эгидой «Движения Первых».