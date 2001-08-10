В Сахалинской области на новогодних праздниках мусоровозы буду чаще собирать мусор
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В новогодние праздники объем отходов, который образовывается у жителей, увеличивается в разы. В связи с этим сотрудниками АО «Управления по обращению с отходами» принято решение увеличить количество рейсов мусоровозов по адресам, где возможно перенакопление отходов. Дополнительные меры позволят вывезти весь объем ТКО, не допуская переполнений контейнеров, рассказали ТИА "Острова" в АО "Управление по обращению с отходами".
- Количество рейсов увеличится в два раза 30, 31 декабря, а также 1 и 7 января. Особое внимание будет уделено тем санитарным точкам, в которых перенакопление происходит и в обычные дни. Графики во всех районах уже сформированы. Региональный оператор будет работать без выходных. Вопрос перенакопления баков твёрдыми коммунальными отходами находится на постоянном контроле специалистов, - рассказал заместитель генерального директора по сбыту АО «Управление по обращению с отходами» Александр Яцык.
В период праздничных выходных важно помнить о раздельном накоплении отходов: в области на переработку принимаются картон, стекло, металл, пластиковые бутылки с маркировкой 1 и 2. Картон следует аккуратно складировать под навесом в отсеке для крупногабаритных отходов или рядом с баками, а стекло, пластик и металл следует помещать в синий сетчатый контейнер. Перед тем, как отправить, пластиковые бутылки в бак, необходимо их смять или снять крышки для возможности дальнейшего прессования мусоровозом при транспортировании.
Напомним, по всем вопросам, связанным с вывозом ТКО, к региональному оператору можно обратиться по телефону диспетчерской службы 8-(4242)-55-61-66, 8-914-740-49-08. Кроме того, обратиться с вопросами можно с помощью WhatsApp 8-914-740-49-08 (звонки в приложении WhatsApp не принимаются!), указав при этом ФИО, адрес и проблему. Операторы работают ежедневно с 09:00 до 17:00.
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