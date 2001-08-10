Тихоокеанское
информационное агентство
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14:31, | Новости общества Сахалина и Курил

Юные сахалинцы создали свою собственную елочку

Юные сахалинцы создали свою собственную елочку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мастер-класс по изготовлению новогодней елочки прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 27 декабря при поддержке ООО «Совхоз «Тепличный». Участниками встречи стали ребята из Центра содействия семейного устройства "Звездный", рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ. 

Детям были предложены различные материалы для декорирования их собственной елочки: ветви, шишки и различные украшения. В результате каждый участник создал свой неповторимый новогодний символ, который подарил всем присутствующим праздничное настроение.

Поздравляем с наступающим Новым годом сотрудников «Совхоза «Тепличный» и Центра содействия семейного устройства «Звездный»!

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