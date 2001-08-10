В Южно-Сахалинске 76 выпускников детских домов отметили новоселье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В этом году молодые люди вернулись в Южно-Сахалинск, где им предоставлено благоустроенное жилье, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, сразу после новогодних праздников переезд планирует жительница Южно-Сахалинска Алина Блинова. Ключи от квартиры ей уже вручили. Сейчас девушка решает, как обустроить комнату и кухню.
– Квартира хорошая, с качественным ремонтом. Есть всё необходимое. Я давно хотела жить самостоятельно и вот переезжаю в собственное жильё. Рядом магазины, остановка общественного транспорта, – поделилась Алина Блинова, – очень благодарна работникам отдела опеки, жилищной политики, которые помогают, консультируют по всем вопросам.
С новосельем Алину поздравили начальник отдела опеки и попечительства Наталья Ковальчук, а также начальник управления жилищной политики Александра Стребкова. Они подробно рассказали девушке о процедуре оформления прописки, разъяснили правила проживания в многоквартирном доме, взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями, управляющей компанией.
– В этом году была поставлен задача — обеспечить жилыми помещениями 94 человека. И она успешно выполнена, все молодые люди справят новоселье. В ближайшее время, в преддверии новогодних праздников, ключи от квартир получат еще 18 человек, - отметила Наталья Ковальчук.
Реализация программы по обеспечению жильем детей-сирот – одна из приоритетных задач администрации Южно-Сахалинска, которая реализуется при поддержке правительства области и находится на контроле мэра Сергея Надсадина. Квартиры приобретаются на территории городского округа Южно-Сахалинск на вторичном рынке жилья. Соответствие условий проживания установленным санитарным и техническим нормам, наличие сантехники, электрической или газовой плиты проверяет специальная комиссия.
Добавим, работа по обеспечению жильем детей-сирот и оставшихся без попечения родителей продолжается. В следующем году администрации предстоит приобрести жильё для 67 выпускников детских домов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:38 Сегодня Пенсию за январь сахалинцы получат в январе 2024 года согласно обычному графику доставки
10:52 Сегодня Валерий Лимаренко исполнил новогоднее желание юного сахалинца
15:00 Сегодня Военные 39-ой отдельной гвардейской мотострелковой Краснознамённой бригады осуществили мечты маленьких сахалинцев
14:21 Сегодня В Южно-Сахалинске 76 выпускников детских домов отметили новоселье
18:34 22 Декабря Цифровые госуслуги популярны на Сахалине
13:07 21 Декабря В северных и центральных районах Сахалина ожидается аномально холодная погода
16:01 22 Декабря В Южно-Сахалинске проходят интерактивные утренники для особенных детей
13:15 26 Декабря Разведчик Андрей Безруков посетил Южно-Сахалинск
18:10 30 Ноября На Камчатке один из магазинов сети "Красное & белое" обвинили в торговле сигаретами неподалеку от школы
17:46 30 Ноября Сотрудница полиции на Сахалине обманом завладела квартирой жительницы Корсакова
10:23 4 Декабря В 2023 году Сахалинская таможня пресекла 31 попытку незаконного перемещения наркотических и сильнодействующих веществ
10:59 20 Декабря На Сахалине гражданин Таджикистана пытался дать взятку сотруднику ФСБ, чтобы его земляков побыстрее депортировали
Выбор редакции
- 16:46 Вчера Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на новогодние праздники
- 09:20 Вчера Школьникам показали Сахалинскую ГРЭС-2 и рассказали о целевом обучении
- 15:42 26 Декабря В администрации Южно-Сахалинска обсудили вопросы поддержки бизнеса и развития конкуренции
- 09:52 26 Декабря Дороги Южно-Сахалинска активно чистят от снега
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?