В Южно-Сахалинске 76 выпускников детских домов отметили новоселье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году молодые люди вернулись в Южно-Сахалинск, где им предоставлено благоустроенное жилье, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, сразу после новогодних праздников переезд планирует жительница Южно-Сахалинска Алина Блинова. Ключи от квартиры ей уже вручили. Сейчас девушка решает, как обустроить комнату и кухню.

– Квартира хорошая, с качественным ремонтом. Есть всё необходимое. Я давно хотела жить самостоятельно и вот переезжаю в собственное жильё. Рядом магазины, остановка общественного транспорта, – поделилась Алина Блинова, – очень благодарна работникам отдела опеки, жилищной политики, которые помогают, консультируют по всем вопросам.

С новосельем Алину поздравили начальник отдела опеки и попечительства Наталья Ковальчук, а также начальник управления жилищной политики Александра Стребкова. Они подробно рассказали девушке о процедуре оформления прописки, разъяснили правила проживания в многоквартирном доме, взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями, управляющей компанией.

– В этом году была поставлен задача — обеспечить жилыми помещениями 94 человека. И она успешно выполнена, все молодые люди справят новоселье. В ближайшее время, в преддверии новогодних праздников, ключи от квартир получат еще 18 человек, - отметила Наталья Ковальчук.

Реализация программы по обеспечению жильем детей-сирот – одна из приоритетных задач администрации Южно-Сахалинска, которая реализуется при поддержке правительства области и находится на контроле мэра Сергея Надсадина. Квартиры приобретаются на территории городского округа Южно-Сахалинск на вторичном рынке жилья. Соответствие условий проживания установленным санитарным и техническим нормам, наличие сантехники, электрической или газовой плиты проверяет специальная комиссия.

Добавим, работа по обеспечению жильем детей-сирот и оставшихся без попечения родителей продолжается. В следующем году администрации предстоит приобрести жильё для 67 выпускников детских домов.