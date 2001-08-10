В сети продают нагрудный крест Православного Камчатского Братства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Информация о продаже нагрудного знака Православного Камчатского Братства появилась на просторах Сети. По словам автора объявления, жетон, изготовленный более 100 лет назад из серебра, является редкой и ценной реликвией, сообщает ТК «41 Регион».

«Продам крайне редкий крест второй степени Православного Камчатского Братства для духовных лиц, отсутствующий в государственных собраниях ГИМа и Эрмитажа. С экспертным заключением действующего сотрудника ГИМ. Предмет относится к деятельности выдающегося миссионера иеромонаха, а затем и Митрополита Нестора (Анисимова)», — описывает товар продавец.

Судя по гравировке на обратной стороне креста, создан он был в 1915 году. При этом само Православное Камчатское Братство было основано в 1910.

Расстаться с крестом продавец, живущий в Краснодарском крае, готов за 250 тысяч рублей. Нагрудный знак он готов передать покупателям «Почтой России» со страховкой или при личной встрече в Краснодаре или Москве.

«Пересыл только при 100% предоплате. Документ о многолетнем членстве в Краснодарском городском клубе коллекционеров предоставлю покупателю», — уточняет автор объявления.