"Единая Россия" доставила более 82 тысяч тонн гумпомощи в новые регионы и на фронт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В гуманитарной миссии принимают участие отделения партии, общественные приёмные, представители бизнеса, НКО и жители регионов по всей стране

Работа «Единой России» по помощи новым регионам и фронту продолжается в круглосуточном режиме, подчеркнула глава штаба по гуманитарному сотрудничеству, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова.

«Привозим жителям лекарства, продукты, одежду, стройматериалы и многое другое. Вместе с партнёрами – Минздравом, ФМБА, Минпросвещения, Минобороны, фондом «Своих не бросаем», движением «Здоровое Отечество», ОАО «РЖД» вывезли на лечение более 700 детей», – отметила она на заседании штаба.

Волонтёры помогают жителям прифронтовых районов, выполняют адресные заявки на доставку продуктов и лекарств, уделяют особое внимание одиноким людям и многодетным семьям.

«Недавно 10 тонн продуктов и предметов первой необходимости доставили в Энергодар. В самом городе работа выстроена, а прифронтовым сёлам необходима гуманитарная поддержка. В Мариуполе МГЕР запустила проект по доставке горячего питания одиноким маломобильным гражданам», – пояснила Анна Кузнецова.

При поддержке «Единой России» и фонда «Дороги жизни» в сиротских учреждениях реализуется проект «Я с тобой». Его партия запустила в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях и распространила на 13 регионов. Врачи посетили 18 учреждений, осмотрели более 800 детей. Несколько десятков – направили на лечение в федеральные клиники.

Анна Кузнецова отметила, что по народной программе «Единой России» и при поддержке регионов-шефов в новых регионах восстанавливается мирная жизнь: идёт строительство жилья и соцобъектов, решаются вопросы образования, выстраивается система здравоохранения.

«Поставки лекарств налажены, в больницах появляется современное оборудование. Гуманитарный штаб партии привозит дополнительную технику. Дефицит врачей частично компенсируется за счёт организации выездов докторов и специалистов. Проведена работа по диспансеризации и маршрутизации детей, требующих особого подхода в лечении», – уточнила Анна Кузнецова.

Активно участвуют в гуманитарной миссии волонтёры «Молодой Гвардии». Они постоянно работают в больнице интенсивного лечения Мариуполя, военном госпитале Луганска, больнице им. Калинина в Донецке. С сентября 2023 года на территории Херсонской области стартовал педагогический десант МГЕР. Активисты открыли футбольную школу им. Андрея Соломатина на территории Мариуполя, бесплатную секцию по самбо в Шахтёрске.

Под патронажем гуманитарного штаба партии находится порядка 10 тысяч семей беженцев в Белгородской области, а также волонтёры развозят продукты в прифронтовые села Харьковской области.

Анна Кузнецова поблагодарила всех, кто содействует партии в гуманитарной работе.

«Волонтёры «Молодой Гвардии» сражаются на передовой, помогают ухаживать за ранеными в госпиталях, поддерживают одиноких и маломобильных граждан, людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Всестороннюю поддержку штабу оказывает МЧС России. Сотрудники ведомства работают в самых непростых условиях. Движение «Здоровое Отечество» открывает спортплощадки в городах Донбасса, оказывает большую помощь детям. Фонд «Своих не бросаем» помогает военнослужащим, организует реабилитацию детей из новых регионов. Спасибо всем, кто помогает», – добавила глава гуманитарного штаба.

В свою очередь, замглавы МЧС, генерал-полковник Виктор Яцуценко поблагодарил «Единую Россию» за особый вклад в работу по сбору гуманитарных грузов по всей стране.

«В тесном контакте с вами мы успешно выполняем задачу, поставленную Президентом», – подчеркнул замминистра.

«В Сахалинской области продолжается всесторонняя помощь участникам специальной военной операции, их родным и близким.

Так, в островном регионе с начала СВО, по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Игоревича Лимаренко действует проект «Сопричастность». В рамках этого проекта бойцы, призванные из островного региона, получают письма и адресные посылки от своих родственников. В среднем доставка груза осуществляется в течение недели. Есть точка сбора в ДНР, откуда посылки адресно передаются бойцам. За весь период действия проекта отправлено более 5 тысячи посылок — это свыше 240 тонн груза. Посылки получают как наши военнослужащие, так и жители подшефного Шахтерска. В уходящем году было отправлено порядка 100 тонн гуманитарного груза. Это и теплые вещи, лекарства, продукты питания, шины, носилки, маскировочные сети, специальное обмундирование, техника, спецпосылки для воинских медчастей и многое другое. В это сложное время тысячи неравнодушных граждан, общественных объединений, островных предприятий участвуют в сборе гуманитарной помощи, оказывают посильную поддержку нашим землякам, которые сейчас защищают интересы Родины.

Кроме того, Партия ведет активную работу и в подшефном Сахалинской области Шахтерске ДНР. Осенью этого года был открыт штаб общественной поддержки партии «Единая Россия» и гуманитарный центр «Молодой Гвардии Единой России» под общим девизом «Сахалин — Шахтерск». На базе штаба общественной поддержки также работает телекоммуникационный центр. С его помощью шахтерцы могут по видеосвязи общаться специалистами Сахалина разных профилей и специальностей. Также при помощи телекоммуникационного центра консультировать пациентов из Шахтерска будут и медики Сахалина.

Депутаты регионального парламента с начала действия специальной военной операции на личные средства закупают необходимое снаряжение и оборудование, и еженедельно передают военнослужащим сахалинских частей. Депутаты находятся на связи либо с бойцами, либо с членами их семей. Благодаря этому мы получаем конкретные запросы и оперативно реагируем на них», - сказала председатель Сахалинской областной Думы Елена Касьянова.