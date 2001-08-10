Валерий Лимаренко исполнил новогоднее желание юного сахалинца

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко принял участие во всероссийской акции «Елка желаний». Глава региона исполнил мечту 10-летнего Андрея Спицина из Охи – о своих заветных желаниях юный островитянин написал в рождественской открытке, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Андрей Спицын учится в четвертом классе. Любит играть в компьютерные игры, рисовать, выжигать по дереву и заниматься спортом. Поэтому в подарок на Новый год юный житель северной столицы попросил 3Д-ручку и коньки.

– Андрей, я знаю, что ты творческий и спортивный юноша. Такие парни нашему региону очень нужны. Поэтому рад вручить тебе эти замечательные и, главное, полезные подарки. Считаю, что этого недостаточно. Поэтому один из лучших сахалинских хоккеистов Максим Захаров дарит тебе свою клюшку – она заряжена на самые серьезные спортивные свершения. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом и Рождеством. Уверен, эти подарки помогут во всех твоих начинаниях. О чем ты еще мечтаешь? ­­– поинтересовался губернатор.

– Я мечтаю играть в хоккей, – ответил главе региона Андрей.

Глава региона незамедлительно связался с областным министром спорта и поручил организовать в Охе занятия по хоккею для детей. Планируется, что юные сахалинцы смогут заниматься этим видом спорта уже с января.

– Андрей и раньше играл в хоккей, но перестал из-за перенесенной операции. Сейчас он хочет восстановиться, – рассказала мама юного сахалинца Наталья. – Спасибо большое за такое внимание, очень приятно. Рады, что наше желание исполнил сам губернатор.

Также мечты юных сахалинцев и курильчан предстоит исполнить председателю областного правительства Алексею Белику, председателю областной Думы Елене Касьяновой, сенатору Андрею Хапочкину, заместителям губернатора и зампредам областного правительства, а также уполномоченному по правам ребенка в Сахалинской области Любови Устиновской, которые присоединились к всероссийской акции. В открытках с пожеланиями от юных островитян – планшеты, велосипеды, лыжи, конструкторы, куклы и радиоуправляемые машины.

Отметим, акция «Ёлка желаний» проводится с 2018 года по всей России, и каждый год объединяет тысячи неравнодушных людей, готовых творить добрые дела. Желания участников акции, размещенные на сайте елкажеланий.рф, исполняют представители органов власти, бизнеса и граждане, которые хотят присоединиться к благотворительному проекту. За все время акции исполнены желания более 100 тысяч детей по всей стране. В этом году всероссийская акция проводится под эгидой «Движения Первых».