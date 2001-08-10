Пенсию за январь сахалинцы получат в январе 2024 года согласно обычному графику доставки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 января 2024 года в Сахалинской области на 7,5 % будут проиндексированы страховые пенсии порядка ста тысяч неработающих пенсионеров, рассказали ТИА "Острова" в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Сахалинской области.

Как и прежде, индексация пройдет проактивно, а это значит, что обращаться в Социальный фонд жителям Сахалинской области не потребуется.

Зачисление пенсий на банковские карты и выплаты через отделения почтовой связи в январе будут осуществляться согласно утвержденному графику.

Телефон центра дистанционного обслуживания граждан Отделения Социального фонда России по Сахалинской области: 8-800-200-06-92. Режим работы: в рабочие дни с 9 до 17 часов.