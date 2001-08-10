Инициативных предпринимателей Южно-Сахалинска наградили благодарственными письмами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В течение года бизнесмены, которые представляют различные секторы экономики, принимают активное участие в общественной жизни муниципалитета, помогают решать важные социальные задачи, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Церемония награждения состоялась в администрации областного центра. В ней приняли участие 26 индивидуальных предпринимателей и предприятий. С приветственным словом к ним обратился вице-мэр Виталий Данилов.
- Я хотел бы выразить вам благодарность за проделанную работу. Вы помогаете тем, кто больше всего в этом нуждается. Поддерживаете военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, способствовали ликвидации последствий мощного циклона, накрывшего Южно-Сахалинск этой осенью, в целом принимаете активное участие в различных благотворительных мероприятиях города, - сказал Виталий Данилов.
- Сегодня поддержка бойцов — это наш долг. Мы собирали продукты, необходимые медикаменты и одежду для сахалинцев, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, - отметила менеджер одной из сети магазинов Вера Кузема.
Добавим, также предприниматели Южно-Сахалинска были удостоены благодарственных писем за оказание содействия муниципалитету при подготовке проекта «Будь готов!», активное участие в региональном проекте «Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой» и гастрономическом марафоне «Пельмень и его друзья».
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