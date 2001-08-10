В 2023 году в Южно-Сахалинске активно велось благоустройство дворов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В уходящем году в областном центре был проведен большой объем работ по благоустройству дворовых территорий и подъездов в многоквартирных домах, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Создание комфортной городской среды - несомненный приоритет администрации Южно-Сахалинска, который задан президентом Владимиром Путиным и национальными проектами. При поддержке Правительства Сахалинской области и губернатора Валерия Лимаренко администрации города удалось существенно нарастить объемы по благоустройству.

Обновление дворовых территорий в городском округе велось по нескольким направлениям. В рамках проекта «1000 дворов» в 2023 году выполнено благоустройство на 7 объектах, включающих 13 многоквартирных домов по следующим адресам: ул. Курильская,5, ул. Пуркаева, 112; ул. Комсомольская, 298 и 296а, ул. Бумажная, 22, ул. Авиационная,72, пл/р Луговое, ул. 2-я Пионерская,60, ул. Бориса Полевого, 4, 6, 8, 10, 12, 14.

В уходящем году в рамках предоставления субсидии управляющим компаниям на возмещение затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия на 605 дворовых территориях общей площадью более 96 000 м2.

Также проведен капитальный ремонт дворов и проездов к МКД на 25 территориях, включающих 61 многоквартирный дом.

Кроме того, были заключены переходящие контракты со сроком завершения в 2024 году на капитальный ремонт дворовых территорий, включающих 8 многоквартирных домов: пр. Мира, 239в, ул. Емельянова,21; пр. Мира 391, 391а, 393, 393а, 393б; пр. Мира, 280. Всего в планах на следующий год запланирован капитальный ремонт дворовых территорий, включающих в себя 52 многоквартирных дома.

Большая работа в 2023 году проделана в части обновления подъездов МКД. Южно-Сахалинск стал лидером в регионе - различными видами ремонта охвачено 2000 мест общего пользования. Подъезды не только красили, белили, но и украшали живописью.

Существенный вклад в благоустройство города внесли территориальные общественные самоуправления (ТОС). В настоящее время в областном центре существует 109 ТОСов, из них в этом году зарегистрировано - 11. Для поддержания и развития инициатив жителей муниципалитетом предоставляются гранты в форме субсидий из бюджета городского округа. Так, в 2023 году на реализацию социальных проектов ТОС было выделено 7 млн рублей. По итогам конкурса, было профинансировано 18 социальных проектов, основными направлениями мероприятий в этом году стали озеленение, художественное оформление территорий, а также установка малых архитектурных форм. Работа по привлечению населения города к созданию территориального общественного самоуправления будет продолжена.