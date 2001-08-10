Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на новогодние праздники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новогодние каникулы - время для встреч с родными, друзьями и прогулок с детьми. И чтобы не задаваться вопросом, куда пойти, администрация Южно-Сахалинска публикует афишу городских мероприятий. Уже в эти дни жители и гости областной столицы могут окунуться в атмосферу самого волшебного праздника, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина с 28 по 30 декабря в 17:00 жителей Южно-Сахалинска ждут на иммерсивной экскурсии «Зимние сказки новогоднего парка» (старт у здания администрации парка). Билеты можно приобрести онлайн. Здесь же, только в 18:00, будет проходить экскурсия на электромобиле «Новый год в парке» (старт у игрового комплекса «Электрон»). Телефон для записи 72-45-75.

В игровом комплексе «Электрон» детей приглашают на театрализованный утренник «В лесу родилась елочка — новогодняя сказка на новый лад». Время — 10:00; 11:30; 13:30; 15:00. Билеты можно приобрести онлайн.

А в центре досуга «Теремок» также с 28 по 30 декабря состоятся традиционные новогодние мастер-классы в гостях у Деда Мороза и Снегурочки. Время — 10:00; 11:30; 13:00; 14:30; 16:00. Предварительная запись по телефону 72-45-75.

30 декабря у главной новогодней елки в Луговом пройдет игровая развлекательная программа «С Новым годом!» (12:00).

В доме культуры «Родина» 28 декабря можно стать участником праздничной шоу-программы «Новогодний движ» (17:00). Также здесь состоятся театрализованные представления «Четвертое измерение» (28 декабря в 11:00) и «Джинглики» (30 декабря в 11:00).

В доме культуры «Электрон» (Весточка) 29 декабря пройдет новогодний утренник для детей «Волшебное новогодье» (14:00). А «Дальненский ДК» тем временем приглашает горожан на развлекательные программы «Новогодний чудесаж» (29 декабря в 18:00), «Анимэ-вечеринка» (28 декабря в 18:00).

В ДК «Синегорье» горожан ждут на вечере отдыха для старшего поколения «Новогодние посиделки» (28 декабря в 16:00). Танцевально-развлекательная программа для молодежи «Новогодний серпантин» здесь пройдет 29 декабря в 18:00. «Старорусский ДК» тоже предлагает не скучать и присоединиться к спортивно-игровой программе для детей «В компании Деда Мороза» (29 декабря в 16:00). Дом культуры «Ключи» 30 декабря организует вечер отдыха «Под новогодней звездой!» (18:00).

На зимних каникулах для детей и взрослых в Южно-Сахалинске пройдет еще больше интересных мероприятий. Откроет новогодний календарь праздничная программа в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. 31 декабря с 18:00 до 20:00 горожан ждут на «Новогодний переполох» (картодром).

Здесь же 2, 3 и 4 января дети смогут стать участниками театрализованной сказки-утренника «Новогодняя мозаика» (картодром, 13:00). Повторятся иммерсивная экскурсия «Зимние сказки новогоднего парка» (со 2 по 7 января в 15:00 и 17:00) и экскурсия на электромобиле «Новый год в парке» (со 2 по 7 января в 14:00, 15:00, 17:00, 18:00). Билеты на все мероприятия можно приобрести в РИК «Электрон», со 2 по 7 января, с 12:00 до 19:00.

7 января в парке пройдет праздник с выступлениями творческих коллективов города «Рождественская история в сказках» (картодром, с 13:00 до 15:00).

Со 2 по 7 января в 12:00 на обновленной набережной р. Рогатки будет организована фотозона. Жителей и гостей Южно-Сахалинска будут ждать Дед Мороз и Снегурочка.

«Дальненский ДК» в праздничные дни приглашает детей принять участие в творческой мастерской «Волшебство новогодних огней» (2 января в 14:00), театрализованной программе «Самый сказочный праздник» (3 января в 13:00, для ребят с ограниченными возможностями здоровья), развлекательно-игровой программе «Новогодние чудесарики» (4 января в 14:00), квизе «Здоровому — все здорово» (5 января в 14:00). Кроме этого, здесь состоятся концерты «Новогоднее чудо» (6 января в 10:00) и «Под шепот Рождества» (6 января в 15:00).

ДК «Синегорье» ждет в гости на мастер-классы, игры и конкурсы в рамках детской развлекательной программы «Новогодний переполох» (3 января в 13:00), а 4 января в 13:00 на прилегающей к дому культуры территории состоится праздник зимних забав «Покатушки на ватрушках!». Также ДК «Синегорье» приглашает всех желающих посетить новогодний кинотеатр и посмотреть мультфильм «Щелкунчик и волшебная флейта» (4 января 14:00). А 6 января в Синегорске пройдет фольклорная программа «В гости Коляда пришла — в дом наш счастье принесла» (13:00). Сохранит праздничную атмосферу в селе творческая мастерская по росписи глиняной игрушки «Вифлеемская звезда» (ДК «Синегорье» в 14:30).

В ДК «Ключи» тоже пройдет много праздничных мероприятий - игровая программа для детей «Веселые каникулы» (4 января 14:00), мастер-класс «Рождественский ангел» (5 января в 15:00), театрализованная игровая программа «Путешествие в Рождество» (6 января 12:00), рождественские встречи «Дом культуры приглашает гостей» (7 января в 17:00).

Центр народной культуры «Радуга» в Новоалександровске ждет гостей на театрализованном представлении «Свет Рождества» (6 января в 14:00).

В Березняках в доме культуры «Родник» организуют праздники для всей семьи. Весело и с пользой провести время можно будет став участником программы «Серебряные коньки» (4 января в 12:00) и мастер-класса «Рождественская звезда» (5 января в 12:00).

«Старорусский ДК» приглашает всех желающих на игровую программу «Зимние забавы» (4 января в 13:00), семейный мастер-класс «Новогодняя мозаика» (5 января в 17:00) и календарный обряд «Пришла Коляда накануне Рождества» (6 января в 17:00).

В ДК «Электрон» (Весточка) состоится развлекательная программа для детей «Святки-колядки!» (6 января в 17:00), также всех ждут на вечере-караоке для молодежи «Рождественские встречи» (6 января в 20:00). На прилегающей к ДК «Электрон» территории тоже пройдет несколько мероприятий для детей - спортивно-игровая программа «Зимние забавы» (7 января в 14:00) и квест «Тайна Снеговика» (8 января в 14:00).

Программа может корректироваться.