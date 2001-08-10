В Сахалинской области чествуют спасателей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области чествуют сотрудников МЧС России, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Островных спасателей поздравил, а также вручил им государственные награды первый заместитель губернатора Сахалинской области – руководитель администрации губернатора и правительства Сахалинской области Сергей Байдаков.

– Уважаемые спасатели, от имени губернатора Валерия Лимаренко и правительства области поздравляю вас с профессиональным праздником. Благодаря вам сахалинцы и курильчане чувствуют себя в безопасности, уверены в том, что в трудную к ним обязательно придут на помощь. Ваша служба имеет огромную ценность. Особенно, учитывая тот факт, что мы живем на островах – мы не понаслышке знаем, что такое ураганы, подтопления и землетрясения. Также вы всегда рядом с людьми, когда происходят пожары, аварии и чрезвычайные ситуации. Огромное вам спасибо. Вы заслуживаете самых теплых слов благодарности, – подчеркнул Сергей Байдаков.

– Мы многое сделали в этом году – работали в режиме чрезвычайной ситуации, отреагировали более чем на 250 социально-значимых происшествий. Стремимся к тому, чтобы свести их к минимальному количеству в следующем году. От себя лично поздравляю всех с профессиональным праздником, желаю крепкого здоровья, исполнения желаний, поменьше чрезвычайных ситуаций. Поздравляю также с наступающим Новым годом и Рождеством. Спасибо, – сказал Игорь Ямуков, начальник Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Островных спасателей наградили почетными грамотами правительства островного региона, Благодарностями губернатора Сахалинской области, Благодарственными письмами губернатора Сахалинской области, знаком отличия МЧС России «Почетный наставник», медалью МЧС России «За содружество во имя спасения», нагрудными знаками МЧС России «За заслуги», «Отличник ГИМС МЧС России» и «Отличный спасатель», почетной грамотой МЧС России, почетными грамотами начальника Главного управления МЧС России по Сахалинской области, наручными часами спасателя в наградном исполнении.

В числе награждаемых – спасатель поисково-спасательного отряда им. В.А. Полякова Евгений Домнин. В ряды сотрудников МЧС мужчина вступил год назад. Сегодня ему вручили именные часы.

– Я всю жизнь мечтал спасать людей. На это повлияло и воспитание, и мои хобби, которые напрямую связаны с деятельностью МЧС. Я – инструктор детско-юношеского туризма. Работая с людьми, ты становишься ответственным, серьезно относишься к безопасности. И вот год назад я решил заняться этим более профессионально. Обучение было длительным и насыщенным – учился в Хабаровске, ездил на Байкал, где в полевых условиях отрабатывали приемы спасения, – рассказал Евгений Домнин.

Отметим, сегодня на Сахалине и Курилах свой профессиональным праздник отмечают более 1200 сотрудников МЧС России.